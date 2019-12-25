Bodrum'un simge mekanlarından biri olan ve adı Türkbükü ile özdeşleşen Ship Ahoy, satılığa çıktı. Ünlü mekanı satan da ünlü bir isim; Tanem Sivar Dirvana... Ship Ahoy'u 1986 yılında, Nihal İnci Acar açmıştı. Nihal Hanım'ın bir süre işletip kiraya verdiği mekan, yıllarca ünlülerin buluşma yeri olmuştu. 2016 yılında Nihal Hanım mekanı geri almış ve kızı Ayşegül Hanım, torunu Tanem Sivar Dirvana ve gelini Süheyla Özbudun ile işletmeye başlamıştı.



6 AY ÖNCE VEFAT ETTİ

Nihal İnci Acar, Haziran ayında 90 yaşında vefat etti. Şimdi de Nihal Hanım'dan sonra 33 yıl önce kurduğu mekanı ebediyete gitmek üzere... Nihal Hanım'ın torunu ünlü sunucu Tanem Sivar Dirvana, diğer mirasçılar olan annesi Ayşegül Hanım ve yengesi Süheyla Özbudan ile birlikte Ship Ahoy'u satılığa çıkarmış. Türkbükü'nün en değerli yerinde bulunan mekan ve arazisi için 2 milyon dolar fiyat biçmişler. Bakalım yeni sahibiyle birlikte ünlü mekan tarih mi olacak yoksa Ship Ahoy ismini devam ettirecek mi?



Sıra dışı esere rekor fiyat

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Devrim Erbil'in özel eserine rekor fiyat geldi. Erbil'in İstanbul Art Show Sanat Fuarı için tasarladığı 40 parçaya ayrılan 10 metrekarelik dev İstanbul tablosu, yapılan iki ayrı açık artırma sonucunda 657 bin liraya satıldı. Başlangıç bedeli olarak 9 bin liradan satışa sunulan 50x50 cm'lik tablolar, 20 bin liraya kadar çıktı. Devrim Erbil'in bir seferlik ve sıra dışı bir çalışması olduğu için eserdeki tablolar önemli bir koleksiyon değeri taşıyor.



Yeni mağazasında dostlarını ağırladı

Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde ünlü erkekleri giydiren Taji'nin yaratıcısı Tacettin Şeker, Raffles Hotel İstanbul'da da bir mağaza açtı. Yeni mağazasında açılış daveti veren modacıyı, dostu olan giydirdiği ünlü isimler yalnız bırakmadı. Davet için yurtdışından gelen dünyaca ünlü kumaş markası Loro Piana'nın genel müdürü Fabrizio Ciafrei ve reklam müdürü Vittorio Osella ise Tacettin Şeker'in onur konuklarıydı. Taji, Raffles'taki yeni adresinde, daha çok yurt dışından gelen müşterilerini ağırlayacakmış. Hayırlı olsun...