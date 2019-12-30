Derin Mermerci ile Cem Aydın'ın boşanmak için mahkemeye başvurduklarını da, Mermerci'nin, Murat Aslan ile yasak aşk yaşadığını da tüm Türkiye benden öğrenmişti. Derin Hanım, geçen ay tek celsede eşinden boşandı. Murat Aslan, zaten Mayıs 2017'den bu yana bekar geziyor. Ancak 2.5 aydır flört eden aşıklar, yine de el ele göz önüne çıkmaya cesaret edemiyor! Bu arada çiçeği burnunda çift, ilk aşk tatiline çıktı. Rotaları ise, dünyaca ünlü tatil adası Phuket oldu...



BUGÜN DÖNÜYORLAR

Öğrendim ki; Phuket'in en favori otellerinden Amanpuri'de konaklayan aşıklar, adaya geçen pazar gitmiş. Birkaç gün sonra da aşıklara, Derin Hanım'ın ablası ve eniştesi Yosun-Olivier Reza çifti ile yeğeni Allegra Reza katılmış. Murat Aslan'ın Mermerci Ailesi'ne bu kadar çabuk girmesine şaşırdım doğrusu. Yılbaşı akşamını ikiz kızlarıyla geçirmek isteyen Derin Hanım, bugün İstanbul'a dönecek. Yılbaşında kızlarını yatırdıktan sonra, 2020'ye sevgilisi Murat Aslan ile girecek olan Derin Hanım'ın tatil fotoğraflarına bakılırsa bu aşk ona çok yaramış. Ancak kulağıma gelenlere göre boşandığı eşi Cem Aydın ise çok mutsuzmuş.

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BENZERSİZ BİR PASTANE AÇACAKLAR

Nusret Gökçe ile Mithat Erdem, 2015'te Etiler'deki Venüs'ü 22 milyon dolara satın almıştı. Bir süre sonra Ferit Şahenk'in şirketi d.ream de, meşhur Dolce Pastanesi'ni alınca, bu işte de ortak olmuşlardı. Benim gibi herkes, ortakların Dolce'yi Venüs'ün yerine açacağını sanıyordu. Ancak İstinyePark'ta karar kılmışlar. Mekanın tasarımını ise, son zamanlarda birçok başarılı işe imza atan iç mimar Enis Karavil'e emanet etmişler. Türkiye'de örneğine pek rastlanmayan butik pastane konseptine sahip Dolce, Ocak sonuna doğru açılacakmış.

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YENİ CİCİLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Kolejden arkadaşlarım Pelin Altuniş ile Funda Filibeli, geçen yıl Selin Sunar ile Gri By3 markasını yaratmışlardı. Tamamen kendi tasarımları olan ürünleri, giyinme işini iyi bilenlerden tam not almış, kısa sürede de sektörde tanınmışlardı. Başarılı üç girişimci, yeni koleksiyonlarını Armutlu'daki showroom'larında tanıttı. Özel üretim kumaşlarla her mevsimin renklerini ve havasını yansıtan yeni koleksiyonun tüm ürünleri davetliler tarafından çok beğenildi.