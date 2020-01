Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Herkesin yeni yıl için birçok dileği var. Ben de cemiyet hayatının ünlü isimlerine, 2019'un nasıl geçtiğini ve 2020'den beklentilerini sordum. Çoğunun, 2020'den beklentisi aynıydı; sağlık, huzur ve barış… Bu arada Türkiye için dilekte bulunmayı da ihmal etmeyen ünlüler, 2020'nin ülkemiz için sorunlarının sona erdiği ve her açıdan güzel geçeceği bir yıl olmasını arzuladıklarını söyledi.



Arzu Sabancı

"2019 çok şükür iyi geçti. 2020'den tüm ailem ve sevdiklerim için sağlık, huzur, ülkem için barış, refah, kendim için de önce sağlık diliyorum. İyilikler yapabileceğim, hem kendimi, hem etrafımdakileri mutlu edebileceğim ve faydalı işler yapabileceğim bir yıl geçirmeyi diliyorum."



Feryal Gülman

"Her yeni yıl umutla başlıyor. Daha çok mutluluk hedefliyoruz hepimiz. Önceliğim, kadına yönelik şiddetin, cezaların artırılmasıyla durması. Şiddet sadece fiziksel algılanmamalı… Ne yazık ki, biz kadınlar her konumda ve pozisyonda maruz kaldığımız şiddetin etkilerinden, sadece umut ederek değil, güç birliğiyle korunabiliriz."



Demet Şener Küpeli

"2019, benim için yepyeni bir hayatın başlangıcı oldu. Tertemiz, aşk dolu bir sayfa açtım hayatımda. Evliğimizin ve yeni kuracağım markamın heyecanıyla kapattım 2019'u. 2020'de markamla, yepyeni bir Demet olarak karşınıza çıkacağım. Tabii önce kendim ve ailem, sonra ülkemiz ve dünya için sağlıklı, mutlu ve barış dolu bir yıl diliyorum..."



Ahu Aysal Kerimoğlu

"Benim için en önemli olan, ailemin sağlığı ve huzuru. 2019'da sağlığımız çok şükür iyiydi. Ama işimizle ilgili konularda bazı sıkıntılarımız oldu. İnşallah 2020'de işlerimizin toparlanacağını ümit ediyorum. Ve bütün dünyaya huzur diliyorum."



Nazlı Kayı

"2019 yılı benim için sevgi dolu ve kelebeklerin uçuştuğu bir yıl oldu. 2020 yılından beklentim ise sevdiğim herkesin sağlıklı olması. Kendi adıma da başarılı bir işe imza attığım bir yıl diliyorum. 2020, ülkeme ve herkese uğur getirsin.



Banu Çarmıklı

"2019 benim için iyi bir yıl oldu genel anlamda. 2020'nin herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. 2020'de kadına yönelik şiddete ve çocuk istismarına seyirci kalınmamasını, doğaya karşı saygılı davranılmasını, sanat ve sanatçının daha çok desteklenmesini ve ülkemin refah düzeyinin artmasını diliyorum."



Cansen Yeni Kut

"Dilerim bu yıl yaşadığımız tatsız durumlar geride kalır. 2020, hepimiz için sağlık, huzur, mutluluk ve şansla birlikte gelsin. 2020'nin ülkemiz için barışın, ekonomik refahın gerçekleştiği, başta kadın ve çocuklara olmak üzere, şiddet ve cinayetlerin son bulduğu güzel bir yıl olmasını dilerim."



Zeynep Yılmaz

"2019 benim için iş anlamında da, özel yaşantımda da güzel geçti. Benim için ailemin sağlıklı ve hayatta kaldığı her yıl güzeldir. 2020'den beklentim Thanx Mimarlık ile uluslararası projelerde yer almak. Londra'da ve Malta'da iki projemiz imza aşamasında, onlar da olursa şahane bir yıl olacak inşallah."