30 Ekim'de; 2004'te Çırağan Sarayı'nda, Diane Kruger'ın da şahitliği ile evlenen Cem Habib ile İngiliz Caroline Stanbury'nin boşandığını yazmıştım. Ancak, 'Ladies of London' dizisiyle yurt dışında hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Stanbury ile Habib'in boşanmadıklarına dair birkaç telefon alınca, hata yaptığımı düşünüp çiftten ve sizden özür dilemiştim! Ancak yalancıların mumu, Stanbury'nin boşanma açıklamasına kadar yandı!!!



17 YILLIK AŞK BİTTİ

Stanbury, İzzet Habib ile bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşıp altına da, 'Neşe, macera, inişler ve çıkışlarla dolu 17 yılın ardından Cem ile kısa bir süre önce bir sonuca vararak; ilişkimize karı-koca olarak değil, iyi birer arkadaş olarak ve çok sevdiğimiz üç çocuğumuza ebeveyn olarak devam etmeye karar verdik' yazdı. Anlaşılan ben boşanma haberi için erken davranmışım. Resmi açıklama geldiğine göre, iki ay gecikmeyle olsa da haberim doğrulanmış oldu.



YENİ YILA ÜNLÜ İSİMLERLE GİRDİ

Uzun süredir kendisinden hiç haber alamadığımız Esra Çavuşoğlu, dünyaca ünlü ayakkabı tasarımcısı Brian Atwood'un Instagram hebasında karşıma çıktı! Evet, yanlış okumadınız... Esra Hanım, yeni yıla yeteneği kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Brian Atwood ile girmiş! Tam bir İstanbul aşığı olan, sık sık şehrimize gelip giden Atwood, nerede olduğunu öğrenemediğim dağ evinde yeni yıl partisi vermiş. Esra Çavuşoğlu da, onlarca ünlü isim gibi partiye davet edilmiş. Esra Hanım'ın neden ortalarda olmadığı anlaşıldı; kendine yepyeni bir çevre edinmiş.



YENİ ADRESİNDE YENİ YIL PARTİSİ

2017 yazında Alaçatı'da kapılarını aralayan ve köyün en popüler mekanlarından biri olan Limon Köyiçi, kış sezonu için İstanbul'a geldi. Yeni yıl arifesinde Etiler Nispetiye Caddesi'nde kapılarını aralayan mekanın işletmecisi Yasin Becek, yeni yerinde, yeni yıl partisi verdi. Yılbaşı partisine katılan konuklar, DJ Yiğit Özdemir'in müzikleriyle gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.