Ardı ardına gelen boşanma haberlerine, maalesef 2020'de de devam ediyoruz! Kara bulutlar bu kez, Galatasaray'da dört dönem yöneticilik yapan Ergun Gürsoy'un büyük oğlu Ali Gürsoy'un evliliğinin üzerine çökmüş! Ali Gürsoy ile iş dünyasının duayenlerinden merhum Raif Dinçkök'ün torunu Melis Çiftçi, Ağustos 2008'de dillere destan bir törenle Beylerbeyi Sarayı'nda evlenmişti. Mutlu evliliklerini Alissa (10) ve Melissa (7) adındaki kızlarıyla perçinlemişlerdi. Aralarına ne girdi bilmiyorum ama boşanmaya karar vermişler.



BARIŞMALARI ZOR

Halen aynı evde yaşayan çiftin evliliğini kurtarmalarını dilesem de, yakınları çok zor olduğunu söylüyor. Mal paylaşımı konusunda anlaşmaya çalıştıklarını öğrendiğim çift, bir mutabakata vardıklarında mahkemeye başvuracakmış. Umarım ikisi için de hayırlısı olur. Meraklısına not: Melis Hanım, şimdilerde Derin Mermerci ile flört eden Murat Aslan ile iki kez nişanlanmış, ikisinde de nişanı atmıştı. Ali Gürsoy'la da, biri yaklaşık bir yıl süren birkaç ayrılık yaşamış, sonunda 2008'de evlenmişti.



MODAYA UYUP MODACI OLDU

Modaya olan tutkusuyla tanınan, özellikle kullandığı çantalarla adından sıkça söz ettiren Bahar Şer de, modaya uyup modacılığa soyundu! Üstelik, Derin Mermerci ve Arzu Sabancı gibi bir markaya koleksiyon hazırlamak yerine kendi markasını yarattı. Tekstilci bir arkadaşı ile ortak olup Deepsixjeans markasıyla denim koleksiyonu hazırladı. Markanın yüzü olarak Burcu Esmersoy ile anlaşan ve 2019'un son günlerinde katalog çekimi yaptıran Bahar Hanım, Ocak ayında ilk mağazalarını açacaklarını da müjdeli; hayırlısı olsun.



ZİRVEDE SEZONU AÇTI

Kışın İstanbul'da, yazın da Bodrum'da gece kuşlarının müdavimi olan Sess, kayak sezonunun açılmasıyla zirveden de 'Sess'lenmeye başladı. Sess Uludağ'ın başarılı işletmecisi Cemal Yarar, Hayri Yazıcı'nın sahibi olduğu Grand Yazıcı Chalet'te hizmet veren mekanın kapısını araladı. Yeni yıla girmek için zirveyi tercih eden birkaç arkadaşım, gündüz kafe olarak da hizmet veren Sess'in gece eğlencesini anlata anlata bitiremedi.



MUTLULUĞUN FOTOĞRAFI

Evlilik yolunda ilk adımı atacaklarını bu köşeden öğrendiğiniz Emre Eczacıbaşı ile Dilara Öztemir'in mutluluğu herkesin dilinde. Bu yaz nikah masasına oturmayı planlayan aşıklar, geçtiğimiz gün Bebek sahilinde objektiflere takıldı. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Genel Müdürü olan 35 yaşındaki Emre Eczacıbaşı'nın, nişanlısı Dilara'nın üzerine titrediği konuşuluyordu, fotoğraftan da anlaşılacağı gibi, çok doğruymuş. Umarım mutlulukları daim olur.