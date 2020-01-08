Türkiye'nin en iyi spikerlerinden biri olan Sonay Dikkaya, kariyerini bir kenara atıp kendini oğluna adamıştı. Ağustos 2016'da, ailesini ve çok sevdiği ülkesini bırakıp şarkıcı Ufuk Yıldırım'la evliliğinden dünyaya gelen otizmli oğlu Şan'ın eğitimi için ABD'nin Orlando şehrine yerleşmişti. Binlerce kilometre uzaklıkta yeni bir hayat kuran Sonay Dikkaya ve oğlu Şan ile ilgili güzel haberlerim var.



SEVGİLİSİ OĞLUNU ÇOK SEVİYOR

Dostlarının, annelik destanı yazdığını söylediği; oğlu daha iyi bir eğitim alsın diye memleketini, ailesini ve mesleğini bırakıp Orlando'ya giden Dikkaya'nın ve oğlunun orada çok mutlu olduğunu öğrendim. Dikkaya, orada bir kamyonda yemek satan Ali adlı bir Türk ile flört etmeye başlamış. Ali Bey'in, Şan ile arası da gayet iyiymiş. Sevgilisi ve oğlunun fotoğrafıyla mutluluğunu sosyal medyadan da paylaşan Dikkaya altına, "Hayatımın en anlamlı üç harflileri Ali+Şan=Alişan" diye yazmış. Umarım mutlulukları daim olur.



MEFTUN'UN SÜRPRİZİ LİNET

Açılır açılmaz dikkatleri üzerine çeken, İstanbul gece kuşlarının ilk durağı haline gelen Meftun, şimdilerde herkesin dilinde. Mehmet Davran'ın işletmeciliğini yaptığı; kardeşi Mert Davran ve Nurcan Eren'in sahneye çıktığı mekanda, cumartesileri de sürpriz isimler sahne alıyor. Bu cumartesinin sürprizi ise Linet. Sevilen şarkılarını seslendirecek olan Linet'in de, izleyenlerini 'meftun' edeceğine şüphem yok...



ÇEV gençleri sahneye çıkıyor

ÇEV Sanat'ın Genç Yetenekler projesinde yer alan genç müzisyenler, 13 Ocak'ta Zorlu PSM'de konser verecek. Keman sanatçısı Ayla Erduran'ın onur konuğu olarak katılacağı, Halit Ergenç'in de sahneye çıkacağı konserde, yurt dışında da adından söz ettiren Cemal Aliyev solistlik yapacak. Gençlere destek için bu konseri kaçırmayın...