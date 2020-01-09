Ozan Baran ile evlenip Miami'ye yerleşen sosyetik güzel Süreyya Yalçın, 3 Kasım 2020'de yapılacak ABD Başkanlık seçiminin güçlü adayı Cory Booker şerefine evinde bir davet verdi. Eşi Ozan Baran ile Donald Trump'ın en büyük rakibi olarak gösterilen Demokrat Parti'nin başkan adayı Booker'ı evinde ağırlayan Yalçın, konuklarına Türk misafirperverliğini gösterip Türk yemeklerinden oluşan bir menü ikram etti. Aralarında Miami Senatörü Annette Taddeo, Miami Temsilciler Meclisi Üyesi Donna Shalala, Miami Valisi ve Miami Belediye Başkanı'nın da bulunduğu konuklar; enginar, su böreği, yaprak sarması, biber-patlıcan dolması, baklava, muhallebi ve kazandibine bayılmış.



TÜRK YEMEKLERİNİ ÇOK SEVDİLER

Türk yemeklerinin eşsiz olduğunu söyleyen ABD Başkan adayı Booker, misafirperverlikleri için Baran çiftine teşekkür etmiş. Ayrıca ilk kez bir Türk ailesinin kendisine evini açtığını ve Türklerin zengin kültürü hakkında fikir sahibi olduğunu söyleyen Booker, Baran çiftine, "Amerikan Başkanı olduğumda bu samimiyetinizi asla unutmayacağım" demiş. Ülkemizi ve kültürümüzü ABD'de en üst düzeyde tanıttığı için Süreyya Yalçın'a kocaman bir alkış..



SWAY HOTELS'E VELİAHT GELDİ

Palandöken'i kayak turizminin en gözde adreslerinden biri yapmayı başaran Sway Hotels'in genç patronu Berke Dikmen'in şu sıralar mutluluktan ayakları yere basmıyor! Çünkü 2018 yazında nikah masasına oturduğu ve hamile olduğunu da ilk bu köşeden öğrendiğiniz eşi Gizem Hanım, önceki gün Demir adını verdikleri oğullarını dünyaya getirdi. Görenlerin söylediğine göre anne de, bebek de gayet iyiymiş. Umarım oğullarını sağlıkla büyütürler.



Türk markasının gönüllü mankeni

Müzik dünyasının starı Madonna, Ece Şirin'in yarattığı Türk markası Bee Goddes'in sanırsınız marka yüzü oldu! Daha önce markanın Eye Light, Sword ve Eagle koleksiyonundan ürünler takan Madonna, bu kez Sirius Yıldızı pırlanta yüzüğü ile dikkat çekti. Instagram sayfasına koyduğu bu fotoğrafta, sanki marka için poz vermiş gibi durmuyor mu? Gerçekten; Ece Şirin milyonlarca lira ödese, Madonna'ya bu denli reklamını yaptıramazdı.