Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), 5 Aralık'ta Finlandiya'nın Lapland bölgesinin başkenti Rovaniemi'ye de direkt uçuşlara başladı. Hal böyle olunca; İstanbul'un elitleri, Noel Baba'nın resmi evinde onunla fotoğraf çektirmek, Ren geyikleri ve Husky'lerin çektiği kızaklarla ormanda gezmek ve Kuzey Işıkları'nı görmek için Kuzey Kutup Dairesi'nde yer alan bu özel bölgeye akın etmeye başladı. Yaklaşık bir aydır tanıdık onlarca kişinin gittiği Rovaniemi'ye son gidenler, Gül Dürüst, kızları Elif Dürüst ve Şirin Yalçın ile torunları Yasemin Germiyanlıgil ve Ayşe Yalçın oldu.



-20 DERECEDE DENİZE GİRDİLER

Lapland'de Ren geyikleri ve Husky'lerin çektiği kızaklarla gezen, buz otelde konaklayan, Botaniya Körfezi'nde geminin kırdığı buzların arasında -20 derede denize giren Gül Hanım, harika bir tatil geçirdiklerini söyledi ve herkese Lapland'e gitmelerini tavsiye etti.



STARLARIN MENTORU İSTANBUL'A GELDI

Dünyaca ünlü yazar, eğitimci ve davranış uzmanı Dr. John Demartini, Çığır Açan Deneyim isimli semineri için İstanbul'daydı. Nevşah Fidan Karamehmet önderliğinde Raffles İstanbul'da gerçekleşen seminere ilgi büyüktü. Brad Pitt, Tiger Woods, Mel Gibson ve Julia Roberts gibi birçok isme de mentorluk desteği veren Demartin'in en güçlü yaşam çözümleri ve güçlendirme konulu seminerine katılanlar arasında Çağla Şıkel, Defne Samyeli ve Ayşe Tolga gibi isimler vardı.



DOĞUM GÜNÜNDE ORTAYA ÇIKTI!

Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı Ünal Aysal'ın Yunan eşi Fani Aysal, 49'uncu doğum gününü Türk dostları ile Komşu'da kutladı. İşleri kötü giden eşi Ünal Aysal ile Belçika'da yaşayan Fani Hanım, aralarında Revna Demirören, Zeynep Yılmaz, Fatoş Altınbaş, Ayşegül Toplusoy ve Sitare Kalyoncuoğlu'nun da olduğu dostlarını Antonis Remos'un Selanik'teki konserine davet etmiş. Özel uçakla Selanik'e giden grup, gündüz Atatürk'ün evini gezip, akşamında da Remos konserinde Fani Aysal'ın yeni yaşını kutlamışlar. Çoktandır ortalarda görünmeyen Fani Hanım'a ben de nice seneler diliyorum.