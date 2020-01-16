Sosyetik çiftler arasında yaprak dökümü maalesef devam ediyor! Ardı ardına gelen ayrılık ve boşanma haberlerine yine herkesin çok şaşıracağı bir yenisi eklendi! 90'lı yılların ünlü mankeni Melis Murathanoğlu ile iş adamı Osman Merzeci, 12 yıllık ilişkilerine noktayı koydu. Hoş, Ocak 2008'den bu yana flört eden aşıkların bir süredir zaten araları nanemollaydı. İlişkilerinde birkaç defa böylesi tatsızlıklar yaşadıkları için bunu da atlatırlar diye düşünüp yazmamıştım. Maalesef bu seferki ciddiymiş. Nişantaşı'nda birlikte yaşayan çift, evlerini de ayırmış. Kısmet tabii ama bu kez barışmaları biraz zor görünüyor!



BABASININ YOLUNDA

Eşi Engin Altan Düzyatan ve bir grup arkadaşıyla gittiği Kuzey Kutbu tatilinden dönen Neslişah Düzyatan, önceki gün Instagram adresinden bu fotoğrafı paylaştı. Altına da, fotoğrafın oğlu Emir Aras'a ait olduğunu yazdı. 4 yaşındaki bir çocuğa göre Emir Aras gayet başarılı bir iş çıkarmış. Emir Aras'ın, babası gibi kamera önünde yeteneği nasıl bilmiyorum ama kamera arkasındaki yeteneğini aldığı kesin. Sanata yatkın olduğu anlaşılan Emir Aras, umarım ilerde sevdiği işi yapar...



D&R'dan anlamlı kampanya

Hobi ve kültür mağazacılığı alanında benzersiz bir hizmet sunan D&R ile Herkese Kitap Vakfı, çocuklarımızın daha çok okuması için harika bir projeyi hayata geçirdi. Vakfın hazırladığı "Okuduğum Kitaplar Defteri", tüm D&R'larda satışa sunuldu. Proje kapsamında kitapseverler tarafından satın alınacak olan her "Okuduğum Kitaplar Defteri", bir çocuğun daha kitap okumasına katkı sağlayacak; bravo...



Yeni yılın ilk sergisi

İnci Aksoy'un sanatı ve sanatçıyı destelemek için kurduğu EKAV (Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı), yeni yılın ilk sergisini sanat tutkunlarıyla buluşturdu. Fotoğraf sanatçısı Ebru Ceylan'ın 'Ebedi Bir An' isimli sergisinin açılışı önceki gün gerçekleşti. Ceylan'ın dördüncü kişisel sergisinde fotoğrafların yanı sıra, videoart ve ses enstalasyonlu light box da yer alıyor. 10 Şubat'a kadar gezilebilecek sergiyi kaçırmayın.

