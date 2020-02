Evleneceklerini ilk kez bu köşeden öğrendiğiniz Emre Eczacıbaşı- Dilara Öztemir çiftiyle ilgili yine müjdeli bir haberim var! Kısa bir flörtün ardından Kasım ayında nişanlanan çift, Temmuz'da nikah masasına oturacak.



36 YAŞINDA DAMAT OLACAK

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Genel Müdürü Emre Eczacıbaşı; Haziran 2018'de Murat Coşkun ile evlenen kız kardeşi Esra Hanım gibi, Bodrum'daki baba evinde nikah masasına oturmaya karar vermiş. İkinci kez kayınpeder-kayınvalide olacak olan Bülent-Oya Eczacıbaşı çifti ile ilk kez bu mutluluğu yaşayacak olan Murat Öztemir ile Aysun Kibar, şimdiden hazırlıklara başlamış. Esra Eczacıbaşı ile Murat Coşkun'un 2018'deki düğününe yaklaşık 700 kişi katılmıştı. Emre Eczacıbaşı ile Dilara Öztemir'in düğününün de 'yılın en güzeli' olacağına şüphem yok.

***

BİR YARIŞÇI DAHA DOĞDU

Ağustos 2016'da gayrimenkul zengini Satvet Çiftçi'nin oğlu Sinan Çifti ile evlenen modacı Selma Çilek'in anne olacağını bu köşeden öğrenmiştiniz. Müjdeli haber perşembe günü geldi. İkinci hamileliğini 7 kilo ile tamamlayan Ebru Şallı'nın rekorunu zorlayan Selma Hanım, kayınpederinin adını verdikleri oğlunu dünyaya getirdi. Hız tutkunu baba Sinan Çifti, hastane odasını yarış pisti gibi süsletti. Minik Satvet'in adını taşıdığı dedesi de eski bir yarışçı. Yani bir yarışçı daha dünyaya geldi.

***

OĞLU İÇİN SEVDİĞİ ŞEHRE VEDA ETTİ

1994 Türkiye üçüncü güzeli Didem Uzel, 2012'de finansçı Selim Sarı ile evlenip New York'a yerleşmiş, Ağustos 2016'da da anne olmuştu. Öğrendim ki Didem Hanım, 45 yaşında kavuştuğu oğlu Aslan için çok sevdiği New York'a veda etmiş. "10 yıl önce Selim'e, sonra da sana aşık olmuştum" dediği New York'ta çocuk büyütmenin zor olduğunu söyleyen Uzel, ailesiyle Miami'de yeni bir hayata başlamış. Umarım yeni yuvalarında her şey gönüllerince olur.