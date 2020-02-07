ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Başkan Trump'a karşı Demokrat Parti'de yarışacak rakibi belirlemek üzere ön seçim sürecinin başladığı Iowa eyaletinin sonuçları açıklandı önceki gün. Haberi okuyunca; Süreyya Yalçın- Ozan Baran çiftinin Miami'deki evlerinde ağırladığı, Trump'ın en büyük rakibi olarak gösterilen Cory Booker aklıma geldi. Hatırlarsanız; sosyetik güzel Süreyya Yalçın Türk misafirperverliğini gösterip Booker'ı evinde ağırlamış; Booker da, "Amerikan Başkanı olduğumda bu samimiyetinizi asla unutmayacağım" demişti...



YETERLİ BAĞIŞI TOPLAYAMAMIŞ

Ancak durumunu öğrenmek için listeyi incelediğimde Cory Booker'ın adını göremedim! Araştırınca da öğrendim ki; meğer Süreyya Hanım'ın desteklediği aday Cory Booker, seçim kampanyasına yeterli bağış toplayamadığı için yarıştan çekilmek zorunda kalmış! Anlayacağınız Süreyya Hanım yanlış ata oynamış! Baksanıza evinde 'başkan' gibi ağırladığı adam aday bile olamamış!!!



İKİ YIL SONRA RESMEN BİTTİ

İki yıl önce, 2010'da Çırağan Sarayı'nda evlenen Deniz-Melisa Kanatlı çiftinin boşanmak için mahkemeye başvurduklarını yazmıştım. O dönem henüz 14 aylık olan oğulları Rüzgar için bir kez daha düşünmelerini temenni etmiştim. Ancak öğrendim ki, maalesef başaramamışlar! İki yıl süren dava sonucunda evlilikleri resmen bitmiş. Ekim ayında, küçük kızları Tuğana Kaya sayesinde ikinci torun mutluluğu yaşayan Ergun- Arzu Savgı çifti, şimdi ise büyük kızlarının boşanmasının üzüntüsünü yaşıyormuş.



BURUK KUTLAMA

Kariyeri boyunca yurt içi ve yurt dışında pek çok farklı konuda ses getiren sergiler düzenleyen Aykut Cömert, Haziran ayında kansere yenik düşmüştü. Geçenlerde Cömert'in doğum günüydü ve sanatçı dostları doğum gününü onun için bir hediye hazırlayarak kutladı. Cömert'in kaleme alıp çekme şansı bulamadığı senaryolar 5 yönetmenin yorumuyla hayat buldu. Ali Bilgin, Ali Yorgancıoğlu, Hilal Saral, Murathan Özbek ve Pelin Kaçar'ın çektiği videolarla bir sergi hazırlandı. Serginin açılışı Cömert'in doğum gününde Kethuda Hamamı'nda yapıldı.