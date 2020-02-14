Önceki gün Nişantaşı'nda rastladığım Celal Çapa ile sohbet ederken Uzak Doğu'ya tatile gideceklerini söyleyince şaşırdım kaldım! Eşi Şebnem Hanım ile birlikte yılın birkaç ayını mutlaka Uzak Doğu'da geçiren ve hatta bu yüzden adı 'Uzak Doğu Muhtarı'na çıkan Celal Bey'in, bu dönemde oralara gideceğine hiç ihtimal vermiyordum. Çünkü Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı tehdit eden korona virüs yüzünden Uzak Doğu'ya mecbur kalmadıkça kimse gitmiyor.



ARKADAŞLARI KORKMUŞ

Celal Bey'e, "Oralara yapılan bütün turlar bile iptal edilirken bu ne cesaret?" diye sorunca, "Biz Türküz, bize bir şey olmaz" demesin mi... Celal Bey, yapacakları tatilin detaylarını da anlattı. Eşiyle birlikte 22 Şubat'ta yola çıkıp Tayland, Vietnam, Kamboçya ve Hong Kong'u kapsayan 20 günlük Uzak Doğu tatili yapacaklarmış. Aslında bu tatili beş çift olarak planlamışlar. Ancak diğer dört çift, virüsten korkup vazgeçmiş. Çapa çifti umarım sağlıkla gider gelir.



500 davetli şahitlik etti

Otel sahibi genç turizmci Yusuf Yazdan, önceki gün iletişimci Miray Gürbey ile hayatını birleştirdi. CVK Park Bosphorus'ta, görkemli bir düğünle evlenen çiftin mutluluğuna; politika, iş, cemiyet ve sanat dünyasından birçok ünlü isim şahitlik etti. Düğünde sahneye çıkan Ebru Gündeş, Miray Gürbey-Yusuf Yazdan çifti ve 500 davetlisine eğlenceli saatler yaşattı. Ömür boyu mutlu olurlar inşallah...



Annesini toprağa verdi

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden biri olan Osman Çarmıklı yasta. Uzun süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden annesi Nermin Çarmıklı, önceki gün hayatını kaybetti. Acı haberi eşi Zeynep Hanım ile gittiği yurt dışı seyahatinde alan Osman Bey, ilk uçakla İstanbul'a geldi. Nermin Hanım, dün Zincirlikuyu Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Yeni Topkapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Dostları, Osman Bey'i bu acı gününde yalnız bırakmadı.