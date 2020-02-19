Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Alize Dinçkök'ün 12 yıllık eşi Cenk Eyüboğlu'ndan boşandığını da, iki ay sonra teselliyi gençlik aşkı Başar Kozanoğlu'nda bulduğunu da herkes benden öğrenmişti. Çiftle ilgili yine bomba bir haberim var! Sosyete kulislerinde konuşulanlara göre; yıllar sonra tekrar birbirlerine kavuşup flört etmeye başlayan aşıklar, bu yaz nikah masasına oturacak...



AYRILIKLARI SÜRPRİZ OLMUŞTU

Lise yıllarında tanışıp yıllarca flört eden çiftin, o dönem evleneceklerine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak ne olduysa büyük aşk bitmiş, yollarını ayırmışlardı. Alize Hanım, Cenk Eyüboğlu ile nikah masasına oturmuş; Başar Kozanoğlu ise gözlerden uzak bir şekilde bekar gezmeye devam etmişti. Bakalım sosyete kulislerinde evleneceklerine dair kulaktan kulağa konuşulan bu dedikodu doğru çıkıp, ikinci baharlarını yaşayan aşıklar bu kez evlenebilecek mi?



ZANAATKARLARLA SANAT YAPTILAR

İstanbul Modern'in, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle başlattığı "Uluslararası Misafir Sanatçı Programı" farklı ülkelerden 10 sanatçıyı İstanbul'daki zanaatkârlarla bir araya getirdi. Ülkemizin tanıtımına da katkı sağlayacak proje için İstanbul'a gelen misafir sanatçıların, zanaatkarlarla ürettiği eserler, 26 Şubat'ta görücüye çıkacak. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, serginin açılışı için 25 Şubat'ta bir davet verecek. Bir ilk olan projeden ortaya çıkan eserleri çok merak ediyorum doğrusu...



Üçüncü kez babaanne oldu

Selma Türkeş, üçüncü torun mutluluğu yaşıyor. Önceki gün Nişantaşı'nda rastladığım Selma Hanım'ın gözlerinin içi gülüyordu. 2015'te büyük oğlu Destan Bezmen ile evlenen ve ilk torun mutluluğunu yaşatan Hong Konglu gelini Stephaine Hanım, iki hafta önce ikinci oğlunu dünyaya getirmiş. Doğum için Londra'ya giden Selma Hanım, döner dönmez küçük oğlu Fuad Bezmen ile evli olan gelini Sevda Hanım'ın sekiz ay önce dünyaya getirdiği kız torununu sevmeye gitmiş. "Torun sevgisi bambaşka" diyen Selma Hanım, torunlar arasında mekik dokuyormuş.