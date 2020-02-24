1987 Türkiye İkinci Güzeli Şebnem Dinçgör ile işadamı Melih Özkan'ın herkesin parmakla gösterdiği mutluluklarına yine nazar değdi! Öğrendim ki; Kasım 2015'te flört etmeye başlayan aşıkların arasından geçen ay yine kara kedi geçmiş!

EN FAZLA İKİ AY SÜRDÜ!

Sık sık 'evlenecekler' dedikodularının ayyuka çıktığı çift, ilk badireyi 2017'de atlatmış, üç haftalık bir ayrılıktan sonra barış çubuklarını tüttürmeyi başarmıştı. Geçen yaz da, yaklaşık iki ay süren bir 'küslük' yaşamışlardı. Her seferinde aşkları galip gelen çift, barışmayı başarmıştı. Bu seferki ayrılığın nedenini öğrenemedim ama bakalım nasıl sonuçlanacak! Eğer üçüncü kez barış çubuklarını tüttürmeyi başarırlarsa, bence bu ilişki nikah masasında noktalanır!





ÇAĞDAŞ SANAT İÇİN BULUŞTULAR

Türkiye'nin dünyaca tanınan çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul'un (CI) 15. edisyonunun tarihi belli oldu. Bu yıl 24-27 Eylül'de yapılacak olan CI 2020 edisyonu için tanışma etkinlikleri de geçen hafta start aldı. CI'ın, Sofa Hotel'de düzenlediği ilk resepsiyonda, İstanbul'daki konsoloslar, kültür ataşeleri ve destek veren şirket yetkilileri bir araya geldi. CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, konuklara teşekkür ettikten sonra bu yıl daha kapsamlı ve etkileyici bir fuar gerçekleştireceklerini söyledi. Çağdaş sanat tutkunları, iddialı bir CI'a hazır olsun…





UZAK DOĞU TATİLİNE DOST TEHDİDİ!

Celal-Şebnem Çapa çiftinin, Koronavirüse kafa tutup, Uzak Doğu seyahatine gideceklerini yazmıştım. "Biz Türküz, bize bir şey olmaz" diyen Celal Bey'e rastladım önceki gün yine. Bilmeyen ve haberimle haberdar olan dostları, "Sakın gitmeyin" diye tembihlemek için günlerdir telefon açıp duruyormuş! "Eğer giderseniz de, dönünce bizi sakın aramayın!" diye tehdit ediyorlarmış! Ancak uyarılara kulak asmayan Celal Bey ve eşi Şebnem Hanım, -eğer son dakika vazgeçmezlerse- bugün Uzak Doğu'ya uçacak. Umarım sağ salim dönerler…