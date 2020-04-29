

Zeynep Demirel

Sosyetenin ünlü isimleri, koronavirüs salgını nedeniyle yetkililerin 'Evde Kal' çağrılarını uyup, yaklaşık 40 gündür evden kapı dışarı çıkmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Salgın yatay seyre geçmeye başladı. Bayram sonrası normal hayata geçmeyi hedefliyoruz" söyleminin ardından ünlü isimlere, karantina günleri bittiğinde ilk nerede tatil yapmak istediklerini sordum. İşte ünlülerin hayalini kurduğu tatil planları...



Selma Türkeş

Karantina dönemi başladığından beri, Bodrum'daki evimde devletimizin önerdiği kurallara uyarak süreci takip ediyorum. Bu dönemde de, sonrasında da gitmek için hayal edilecek yerin Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olduğunu düşünüyorum.



Feryal Gülman

Dünyanın neresinde olursa olsun, koşarak ülkesine dönen vatandaşlarımız bize bir kez daha gösteriyor ki bizim vatanımız bir cennet ve vazgeçilmez. Pandemi bittikten sonra Isparta'da bir gül bahçesinde, Kars'ta Çıldır Gölün'nde ya da Urfa'daki Halfeti gibi ülkemin masalsı şehirlerinden birinde olmak isterim.



Elif Dürüst

Şu koronavirüs illetinden kurtulalım, kızımla birlikte kendimi hemen Bodrum'a atacağım. Yanıma annemi de alıp Bodrum'da Maçakızı'na yerleşip açık havanın, güneşin ve denizin tadını çıkaracağım.



Aslı Şen

Herkesin sağlıkla, el ele ve hep birlikte korkusuzca buluşabileceği günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Malum yaz aylarını iple çekiyoruz. Bodrum, yaz ayları için benim vazgeçilmezlerimden. Ailemle ve dostlarımla Bodrum'da olmayı hayal ediyorum.



Türkiye'den dünyaya meydan okudu!

Karantina günlerini evinde geçiren Sevil Sabancı'nın, Eran Tapan ile evliliğinden olan kızı Melisa Tapan, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden. Melisa Hanım, Los Angeles'taki Getty Müzesi'nin herkesin evlerine kapandığı bu dönemde hem dikkat çekmek, hem de takipçilerine keyifli zaman geçirtmek için başlattığı 'Var olan sanat eserini canlandırma' challenge'ına (meydan okuma) dahil olmuş. Polonyalı ressam Tamara de Lempicka'nın 'La Sagesse' adlı eserini canlandıran Tapan, gayet de başarılı olmuş.