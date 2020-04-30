Son iki yıldır hepimizi dumura uğratan boşanma ve ayrılık haberlerine karantina günlerinde ara verdik derken, şok eden bir yenisi geldi! Sosyete kulislerini hareketlendiren ayrılık haberinin kahramanları; Türkiye Musevi Cemaati'nin geçici başkanlarından Sami Herman'ın kızı olan Etel Baler ile sanayici Rober Baler. 16 yıldır aynı yastığa baş koyan çiftin şimdiye kadar kavga ettiğini dahi duymadığım için bir süre önce kulağıma gelen bu dedikoduya itibar etmemiştim doğrusu ama maalesef doğru çıktı!



EŞİ YALIYI TERKETMİŞ

Aralarındaki sorunun ne olduğunu bilmiyorum ama boşanmaya karar veren çiftten Rober Bey, yaklaşık iki ay önce oturdukları Kanlıca'daki tarihi Ethem Pertev Yalısı'nı (2015'te gemi çarpmıştı) terk etmiş. Henüz mahkemeye başvurmadıklarını öğrendiğim çiftin, kavga gürültü etmeden anlaşmalı olarak boşanmak istediğini duydum. Çıkmadık candan ümit kesilmez derler ya… Umarım hem iki çocuklarının hem de bunca yıllık geçmişlerinin hatırına bir kez daha düşünüp evliliklerini kurtarabilmek için çabalarlar.



EŞİYLE SANATI VE HAYATI KONUŞTU

Sanata sevdalı bir yazar olan Banu Çarmıklı, evde boş durmuyor, sosyal medyasında ünlü isimlerle sanat röportajları yapıyor. Banu Hanım'ın geçen gün konuğu, eşi Hakan Çarmıklı'ydı. Hakan Bey, röportajda, sanatla ilgili düşüncelerinin yanı sıra izolasyon sürecinde neler öğrendiğini de anlattı. "Dünya S.O.S veriyor ama biz duymuyoruz. Hırslarımızın peşinden koşarken kendimize, etrafımıza, dünyamıza verdiğimiz zararların farkında değildik. Dünyayı, sanatı iyileştirmek için önce kendimizi iyileştirmemiz gerekiyor. Hatalarımızdan ders alabilmeli, tüketici yerine üretici bireylere dönüşmeliyiz" diyen Hakan Bey'e katılmamak mümkün değil.



BABASININ KIZI!

Uzun yıllar sanat galerisi işleten, İstanbul ve Bodrum'da sergiler açan Ayfer Toprak, sanat işini bırakıp koku işine girmişti. Aşk-ı İstanbul markasıyla ürettiği kokularıyla da kısa sürede büyük yol kat etmişti. Ayfer Hanım'ın, Bodrum özlemi çekenler için 'Bodrum' kokan bir koku ürettiğini öğrendim. Ürünlerine eklediği 'Bodrum' kokusu büyük ilgi görüyormuş. Ayfer Hanım, bu zeki girişimiyle, sıfırdan bir holding yaratan merhum babası ünlü işadamı Halis Toprak'ın kızı olduğunu göstermiş oldu.