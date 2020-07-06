Ahu Aysal Kerimoğlu, 2006 yılında açtığı, dünyaca ünlü isimleri ağırladığı ve yaşadığı oteli Les Ottomans'ı; kredi alabilmesi için işleri kötü giden eski eşi Ünal Aysal'a devretmişti. Ancak işler, Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal için iyi gitmedi ve alacaklı banka 440 milyon lira muhammen bedelle otelin icradan satışını istedi. Satışa kısa bir süre kala Ünal Aysal, Aralık ayında konkordato istemiş, otel yönetimine kayyum atanmıştı. Ahu Aysal da, 2006 yılından beri yaşadığı evinden taşınmak zorunda kalmıştı.



55 MİLYON DOLAR HARCAMIŞTI

Ancak öğrendim ki, konkordato ilan etmek de Ünal Aysal'ı kurtaramamış! Aralık ayından bu yana otelin defterlerini inceleyen yetkililer, otelin kazancının borçlarını karşılayamayacağına karar vermiş. Bu yüzden, Ahu Aysal'ın 2006 yılında 55 milyon dolar harcayarak açtığı Hotel Les Ottomans icradan satılacak. Böylece Aralık ayında geri dönmek ümidiyle Baltalimanı'ndaki evine taşınan Ahu Aysal için, Hotel Les Ottomans defteri kapandı. O dönem konuştuğum Ahu Hanım, "Hangi kadın benim yaptığımı yapar bilmem ama bugün olsa yine hiç düşünmeden oteli Ünal'a verirdim" demişti. Şimdi ne düşünüyor bilmiyorum ama saray yavrusu gibi otelini kaybettiği için çok üzülmüştür herhalde.



BEKLENDİĞİ GİBİ OLMADI!

Sosyeteden Etel-Rober Baler çiftinin, yasak aşk yüzünden çatırdayan evlilikleri geçen hafta tek celsede son buldu! Eşinin kendisini, muhasebecisiyle aldattığını öğrenen Etel Hanım; dünyanın en büyük 3'üncü kenarbandı üreticisi Roma Plastik'in sahibi olan eşi Rober Bey'in tüm mallarının yarısını almak için bir avukat ordusu tutmuştu. Ancak çiftin boşanması beklendiği gibi çekişmeli geçmedi; anlaşma yapıp 10 dakikada boşandılar. Gizlilik anlaşması olduğu için detay öğrenemedim ama eşinin üzerine olan İsviçre Cenevre'deki evi ve İsviçre Locarno'daki yazlığı bile isteyen Etel Hanım, imzayı attığına göre istediklerini almış anlaşılan!



Bodrum'da özgürlüğe kavuştular!

12 Temmuz'da evliliklerinin 23'üncü yılını kutlayacak olan sosyetenin örnek çiftlerinden NeşetŞirin Yalçın, bu yıl da tatil için Bodrum'u tercih etti. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Cennet Koyu'ndaki Mandarin Oriental'de ev kiralayan Yalçın çifti, Covid-19 nedeniyle İstanbul'da dört ay evlerinde kapalı kalmanın acısını, Bodrum tatilinde çıkarıyor. Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al, Yalçın çiftini, arkadaşlarının teknesinde görüntülemiş. Denize girmeyi tercih etmeyen çift, teknenin üst katında sohbet ederken Ersin'in objektifine yansımış.