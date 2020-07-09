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Haberler Bülent Cankurt İşte 23 yıllık evliliği bitiren muhasebeci
BÜLENT CANKURT
09 Temmuz 2020, Perşembe BÜLENT CANKURT

İşte 23 yıllık evliliği bitiren muhasebeci

Sosyetenin ünlü isimleri Etel-Rober Baler çiftinin 23 yıllık evliliğini bitiren gizemli sevgili sonunda ortaya çıktı! Rober Baler, yasak aşk yaşadığı ve evliliğinin bitmesine neden olan sevgilisi ile ilk kez objektiflere yansıdı. Hem de el ele... Sosyeteyi, özellikle de 'ın yakın dostlarını böylece meraklarından kurtarmış oluyorum. Çünkü 'in gönlünü çalmayı başaran gizemli sevgilinin, Etel Hanım gibi hemcinslerinin örnek aldığı bir kadından ne fazlası olduğunu aylardır hepsi çok merak ediyordu. Herkes "Kim bu kadın?" diyordu...

SOSYETE KULİSLERİNDE BU KONUŞULUYOR
Ayrıca son bir haftadır sosyete kulislerinde asıl konuşulan ise; çok çekişmeli geçeceği düşünülen boşanmanın tek celsede sona ermesiydi! Çünkü aldatıldığını öğrenen Etel Hanım, Rober Bey'in servetinin yarısını istemiş ve bir avukat ordusu tutmuştu. Yıllarca süreceği düşünülen davanın geçen hafta anlaşmalı olarak tek celsede bitmesi ise, gizemli sevgiliye olan merakı 10 kat daha artırmıştı. Hatta, "Rober Bey, bir an önce boşanmasını isteyen sevgilisi için eşine istediği her şeyi verdi" şeklinde yorumlanmıştı. İşte Rober Bey'in, boşanmak için Etel Hanım'n tüm isteklerine "evet" dediği sevgilisi...

ŞİRA İLE DENİZ KEYFİ
ile Bilgün Dereli'nin 2012'de Ayvalık'a gelin giden küçük kızları Emine Kürşat ile damatları Ali Kürşat da tatil için 'u tercih etti. 2 yaşındaki kızları Şira ile Hotel'de konaklayan Kürşat çifti, otelin sahilinde denize girdi. Kızları Şira ile denizde uzun süre vakit geçirip oyunlar oynadılar. Bu arada 'ın annesi Bilgün Hanım arkadaşlarıyla, babası Cem Bey de eşi Ümit Hanım ile Bodrum'da tatil yapıyor ve her fırsatta soluğu torunlarının yanında alıyor.

KÖPEK BALIĞIYLA YENİ YAŞINI KUTLADI
Seba İnşaat'ın ortağı ile 2003 Türkiye Güzeli Gamze Keçeli çiftinin oğulları Yaman, önceki gün 2 yaşına bastı. Keçeli çifti, Bodrum Gündoğan'daki Serafina Mare'de minik Yaman için harika bir doğum günü partisi düzenledi. Köpek balığı temalı partide gün boyu eğlenen Yaman, köpek balığı temalı pastasını ailesiyle birlikte üfledi. Umarım sağlıklı, mutlu nice yaşları olur.

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