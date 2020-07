Sosyetenin ünlü isimleri Etel-Rober Baler çiftinin 23 yıllık evliliğini bitiren gizemli sevgili sonunda ortaya çıktı! Rober Baler, yasak aşk yaşadığı ve evliliğinin bitmesine neden olan sevgilisi ile ilk kez objektiflere yansıdı. Hem de el ele... Sosyeteyi, özellikle de Etel Hanım'ın yakın dostlarını böylece meraklarından kurtarmış oluyorum. Çünkü Rober Bey'in gönlünü çalmayı başaran gizemli sevgilinin, Etel Hanım gibi hemcinslerinin örnek aldığı bir kadından ne fazlası olduğunu aylardır hepsi çok merak ediyordu. Herkes "Kim bu kadın?" diyordu...



SOSYETE KULİSLERİNDE BU KONUŞULUYOR

Ayrıca son bir haftadır sosyete kulislerinde asıl konuşulan ise; çok çekişmeli geçeceği düşünülen boşanmanın tek celsede sona ermesiydi! Çünkü aldatıldığını öğrenen Etel Hanım, Rober Bey'in servetinin yarısını istemiş ve bir avukat ordusu tutmuştu. Yıllarca süreceği düşünülen davanın geçen hafta anlaşmalı olarak tek celsede bitmesi ise, gizemli sevgiliye olan merakı 10 kat daha artırmıştı. Hatta, "Rober Bey, bir an önce boşanmasını isteyen sevgilisi için eşine istediği her şeyi verdi" şeklinde yorumlanmıştı. İşte Rober Bey'in, boşanmak için Etel Hanım'n tüm isteklerine "evet" dediği sevgilisi...



ŞİRA İLE DENİZ KEYFİ

Cem Boyner ile Bilgün Dereli'nin 2012'de Ayvalık'a gelin giden küçük kızları Emine Kürşat ile damatları Ali Kürşat da tatil için Bodrum'u tercih etti. 2 yaşındaki kızları Şira ile Mandarin Oriental Hotel'de konaklayan Kürşat çifti, otelin sahilinde denize girdi. Kızları Şira ile denizde uzun süre vakit geçirip oyunlar oynadılar. Bu arada Emine Hanım'ın annesi Bilgün Hanım arkadaşlarıyla, babası Cem Bey de eşi Ümit Hanım ile Bodrum'da tatil yapıyor ve her fırsatta soluğu torunlarının yanında alıyor.



KÖPEK BALIĞIYLA YENİ YAŞINI KUTLADI

Seba İnşaat'ın ortağı Nedim Keçeli ile 2003 Türkiye Güzeli Gamze Keçeli çiftinin oğulları Yaman, önceki gün 2 yaşına bastı. Keçeli çifti, Bodrum Gündoğan'daki Serafina Mare'de minik Yaman için harika bir doğum günü partisi düzenledi. Köpek balığı temalı partide gün boyu eğlenen Yaman, köpek balığı temalı pastasını ailesiyle birlikte üfledi. Umarım sağlıklı, mutlu nice yaşları olur.