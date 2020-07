İşleri kötüye giden ve krizle uğraşan Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Ünal Aysal'ın eşi Fani Aysal ile eski eşi Ahu Aysal Kerimoğlu, Bodrum'da tatilde. Ünal Bey'i 71 yaşında yeniden baba yapan Fani Aysal, artık 7 yaşında olan kızı Alin ile lüks teknede tatilin keyfini çıkarıyor. Ünal Bey'in borçlarından kurtulması için sahibi olduğu Hotel Les Ottomans'ı veren Ahu Hanım ise her yıl olduğu gibi Gündoğan'daki yazlığında yazı geçiriyor. Ahu Hanım'a tatilinde, kızı Ceyla Kırklar, damadı Mehmet Kırklar ve 4 yaşındaki torunu Aslan eşlik ediyor. Halef-selef eşler Bodrum'da tatilde ama Ünal Aysal uzun süredir ortalarda görünmüyor!



HATAYLI GELİNLER BAYRAM EDİYOR!

Hatayspor, 53 yıllık hasretini bitirdi ve şampiyonluğunu ilan edip Süper Lig'e çıktı. Hatayspor'un ilk kez Süper Lig'e çıkması Hataylılar kadar Hatay'a gelin gidenleri de çok sevindirdi. Maya Portakal Bitargil de bu gelinlerden. Hataylı İbrahim Bitargil ile evlenen, düğününü bile Arsuz-Hatay'da yapan Maya Hanım, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı. "1967'de kurulan bir hayal gerçek oldu" diyerek sevincini sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Maya Hanım'ı artık maçlarda görürsek hiç şaşırmam.



İKİ YENİ MEKAN 'MODA' OLACAK

Pandeminin yarattığı yaraları sarmaya çalışan yeme-içme sektöründen güzel haberler de geliyor. Örneğin Moda'da iki yeni mekan açıldığını öğrendim. Daha önce konser mekanı olarak kullanılan Moda Kayıkhane'de, Gardens of Garbo ve Paslı Pelikan adlı iki mekan birden açılmış. Denize sıfır konumlanan ve muhteşem bir manzaraya sahip olan Garbo'da dünya mutfağından lezzetler sunulurken, Paslı Pelikan ise sahil meyhanesi olarak hizmet veriyormuş. Gidenlerin söylediğine göre, her ikisi de şehrin yeni gözdesi olmaya aday.