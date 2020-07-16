Sezon başında astronomik bir paraya Galatasaray'a transfer olan Radamel Falcao, takımına pek katkı sağlayamadı ama Türkiye, eşine ve kendisine uğurlu geldi! Kolombiyalı golcü ile eşi Lorelei Taron, üç kızın ardından erkeği Türkiye'de buldu. Öğrendim ki Falcao çifti, Kemer'deki evleri gibi, dünyaya gelecek oğullarının odasını da ünlü tasarımcı Şafak Çak'a emanet etmiş. Geçenlerde karşılaştığım Çak, çiftin üç kızdan sonra ilk erkeği kucaklarına alacakları için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Falcao çifti, oğulları için, "Bize gökyüzünün hediyesi" diyormuş. O yüzden Çak, Jr. Falcao'nun odasını; bulut, yıldız, ay ve balon temalı tasarlamış. Falcao; Eylül başı doğması beklenen oğlunun odasını bile hazırlattığına göre, sanırım önümüzdeki sezon da Galatasaray'da kalmayı planlıyor.



AŞK BİTTİ DOSTLUK BAŞLADI

2011'de boşanıp 2013'te ikinci kez evlendiği eşi İrem Güreli'den Aralık ayında ikinci kez boşanan Kaya Demirer, aşk orucunu şarkıcı Zeynep Özyılmazel ile bozmuştu. İlişkileri de gayet mutlu-mesut gidiyordu. Ancak ne yazık ki, pek çok aşkı bitiren karantina günleri, onların ilişkisinin de bitmesine neden oldu! Ama en azından medenice ayrılmayı başarabilmişler. Zeynep Özyılmazel'in, Kaya Demirer'in iki mekanının bulunduğu Susona Bodrum'un açılışına katılması da bunun en büyük kanıtı.



BOĞAZ'DA BİR YAZ RÜYASI!

İstanbul'un elitlerinin favori mekanlarından Sunset'in patronu Barış Tansever, heyecan verici bir iş birliğine imza attı. Bir İstanbul klasiği olan Park Şamdan Bar'ı, bugünden itibaren kendi evinde misafir etmeye başladı. Yaz boyunca Sunset'in içinde hizmet verecek olan barın işletmesini ise, Park Şamdan'ın yaratıcılarından olan, yeme-içme sektörünün duayeni Ersoy Çetin yapacak. Tansever ile Çetin, "Müdavimlerimize 'bir yaz rüyası' yaşatacağız" diyecek kadar da iddialılar; bilginize...



BODRUM SANAT SEZONU AÇILDI

Yıllardır sanatı tatilcilerin ayağına götüren Cengiz Karavan, önceki gün Bodrum'da sanat sezonunu açtı. Bu sezon Bvs Bosphorus Otel'deki yeni yerinde kapısını aralayan CK'Art Gallery by Cengiz Karavan'ın ilk sergisi, iş, cemiyet, sanat ve spor hayatının önemli isimlerinin katıldığı şık bir davetle açıldı. Devrim Erbil, Burcu Yavuz, Kenan Işık, Gina Nincovitch ve merhum Tanju Demirci'nin toplam 45 eserinin yer aldığı sergiyi kaçırmayın derim.

