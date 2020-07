Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönüşte yaşanan o talihsiz kaza, Murat Gezer'i, nişanlısı Mina Başaran'dan ayırmıştı. Ancak Mina'nın melek olup gitmesinin üzerinden yaklaşık 2.5 yıl geçse de, Gezer'in merhum nişanlısının ailesiyle ilişkisi halen çok yakın şekilde devam ediyor. İşte size bir örnek... Murat Gezer, önceki gün Bodrum Maçakızı'nda görüntülendi. Yanında da kim var tahmin edin? "Can'ım kardeşim, meleğimin emaneti" dediği Can Başaran. Her yaz olduğu gibi yine beraber tatile yapıyorlar. Gezer'in, Başaran Ailesi'ne gösterdiği vefa gerçekten takdire şayan...



MARİNADA MÜCEVHER SATACAK

Mevaris'in yaratıcısı ve kreatif direktörü Fatoş Altınbaş, Bodrum'da hem tatil yapıyor, hem de çalışıyor. Fatoş Hanım, birkaç güne kadar yakın dostu Merve Müftüoğlu'nun markası Mysabella'nın Yalıkavak Marina'daki mağazasında Mevaris'in corner'ını açacak. Son hazırlıklar için arkadaşı Merve Hanım ile toplantı yapmaya giden Altınbaş, Mysabella'nın yeni koleksiyonundan alışveriş de yaptı. Merve Müftüoğlu, Fatoş Hanım'a seçimleri konusunda yardımcı oldu.



'TEMİZ' HAREKET DALYA DİYECEK

Erol-Rana Erkan Tabanca çiftinin, 2013 yılında hizmete açtığı Alaçatı'daki Alavya Otel'in personeli, önceki yıl çok 'temiz' bir hareket başlatmıştı. Alaçatı'yı temizlemeyi misyon edinen otel personeli ve gönüllüler, tam 98 haftadır her pazartesi Alaçatı sokaklarında çevre temizliğine çıkıyor. Şimdi o personelin hepimize bir mesajı var! Şimdiye kadar 950 gönüllü ile 9 ton çöp toplayan otel personeli, 100'üncü haftaya denk gelen 27 Temmuz'da, sabah saat 09.00'da, bu harekete dahil olmak isteyen herkesi Alavya'ya bekliyor.



ŞEHRİN VAHASI YENİDEN AÇILIYOR

'Boğaz'ın İncileri' Sarıyer'deki Kocataş ve Sait Paşa Yalıları, mimari dokuları korunarak, Six Senses dokunuşlarıyla yeniden hayat bulmuştu. Ancak İstanbul'un tarihini, kültürünü, Boğaz keyfini, dünya mutfağının seçkin lezzetleriyle bir arada sunan Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul, pandemi nedeniyle misafirlerine üç ay hizmet verebilmişti. Öğrendim ki, herkesin 'şehirde bir vaha' dediği otel, 30 Temmuz'da konuklarına benzersiz bir İstanbul ve gastronomi deneyimi yaşatmak üzere tekrar kapılarını aralıyormuş.