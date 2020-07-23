Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bülent Cankurt Feryal Gülman: Bu ihanetin resmidir Toplum ahlakına uymaz! Üzüldüm
BÜLENT CANKURT
23 Temmuz 2020, Perşembe BÜLENT CANKURT

Feryal Gülman: Bu ihanetin resmidir Toplum ahlakına uymaz! Üzüldüm

88 yaşındaki ünlü iş adamı , 'la boşanma davalarını yürüten avukatlardan 'ye gönlünü kaptırmış ve önceki gün kendisinden 58 yaş küçük sevgilisiyle bir yatta öpüşürken görüntülenmişti.

'OĞLUMU DERİNDEN YARALADI'
GÜNAYDIN'ın manşete taşıdığı haber olay oldu. Bu arada tatilini Viento Alaçatı Hotel'de geçirdiğini öğrendiğim Feryal Gülman'la Beach of Momo'da karşılaşınca haberi sordum. Feryal Gülman şunları söyledi: "Bu beraberliği, daha önce Eskişehir'de de görüntülendikleri için biliyordum. Ama bu şekilde görmek gerçekten çok kötü. Ben 7 yıl önce zina yüzünden eşime boşanma davası açtım. Ancak 7 yıldır zinayı ispat edebilmek için mahkemelerde şahitlerimi dahi dinletmekte zorlanıyorum. Halen evli olduğumuz için şu an verdiği görüntü zinanın ta kendisi. Bunların daha kötülerine aynı evi paylaşırken de tanık oldum.

21 yıllık bir beraberliği 17 yaşında bir evladınız varken bitirmeye karar vermek kolay değil. Davranışlarının kontrol dışı olduğu ve toplum ahlakına uyumsuzluğu bir yana, 24 yaşındaki oğlumu derinden yaraladığını belirtmeliyim." Feryal Hanım, "Avukatlarım konuyla ilgili basın açıklaması yapacak" diye ekledi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA