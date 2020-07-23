88 yaşındaki ünlü iş adamı Kemal Gülman, Feryal Gülman'la boşanma davalarını yürüten avukatlardan Eda Cideli'ye gönlünü kaptırmış ve önceki gün kendisinden 58 yaş küçük sevgilisiyle bir yatta öpüşürken görüntülenmişti.



'OĞLUMU DERİNDEN YARALADI'

GÜNAYDIN'ın manşete taşıdığı haber olay oldu. Bu arada tatilini Viento Alaçatı Hotel'de geçirdiğini öğrendiğim Feryal Gülman'la Beach of Momo'da karşılaşınca haberi sordum. Feryal Gülman şunları söyledi: "Bu beraberliği, daha önce Eskişehir'de de görüntülendikleri için biliyordum. Ama bu şekilde görmek gerçekten çok kötü. Ben 7 yıl önce zina yüzünden eşime boşanma davası açtım. Ancak 7 yıldır zinayı ispat edebilmek için mahkemelerde şahitlerimi dahi dinletmekte zorlanıyorum. Halen evli olduğumuz için şu an verdiği görüntü zinanın ta kendisi. Bunların daha kötülerine aynı evi paylaşırken de tanık oldum.



21 yıllık bir beraberliği 17 yaşında bir evladınız varken bitirmeye karar vermek kolay değil. Davranışlarının kontrol dışı olduğu ve toplum ahlakına uyumsuzluğu bir yana, 24 yaşındaki oğlumu derinden yaraladığını belirtmeliyim." Feryal Hanım, "Avukatlarım konuyla ilgili basın açıklaması yapacak" diye ekledi.