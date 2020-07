Galatasaray eski yöneticisi Ergun Gürsoy'un büyük oğlu Ali Gürsoy ile merhum iş adamı Raif Dinçkök'ün torunu Melis Gürsoy'un 12 yıllık evliliğinin çatırdadığını ilk bu köşede okumuştunuz. Eşinin peşine dedektif takan ve aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açan Melis Hanım, Ali Bey'den olan kızları Alissa ve Melissa ile Bodrum'da tatilde. Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al; Melis Hanım'ı, küçük kızı Melissa ile alışveriş yaparken görüntülemiş. Melis Hanım, çekişmeli süren boşanma davası hakkında konuşmak istememiş ama Ersin'den, soyadının Gürsoy değil, Çiftçi olarak yazılmasını rica etmiş. Melis Hanım, aldatıldığı için eşine çok kızgın olmalı ki, boşanmasa bile eşinin soyadını hayatından çıkarmış.





Müstakbel gelinleri ile tatile çıktılar



Adnan-Ayşe Polat'ın oğlu Kerim Polat'ın, Vanilla Rococo'nun sahibi Claudia Roditi ile başının bağlandığını ilk bu köşede okumuştunuz. Ağustos sonu Polat Ailesi'nin Anadolu yakasındaki evlerinin bahçesinde evlenecek çiftin birlikte ilk fotoğrafını da bu köşede görün. Kerim Polat, annesi Ayşe Polat ve kız kardeşi Eda Gionasatis, müstakbel gelinleri Claudia Roditi ile birlikte Bodrum'da teknede tatil yaparken objektiflere yansıdı. Polat Ailesi'ne ait teknede, Claudia Hanım'ın ikizi Jacqueline Gülcan ve Ronit Hakko'nun kardeşi olan eşi Jeffy Gülcan da vardı. Daha evlenmeden ailece tatil yaptıklarına göre, Polat Ailesi müstakbel gelinlerini çok seviyor olmalı…





EX GELİNİMİZE FUTBOLCU SEVGİLİ



2004'te Çırağan Sarayı'nda, Diana Kruger'ın şahitliğinde evlenen Cem Habib ile Caroline Stanbury'nin 16 yıllık evliliğinin bittiğini ilk bu köşede okumuştunuz. 'Ladies of London' dizisiyle yurt dışında hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Stanbury'nin aşk orucu kısa sürdü! Ekim'de eşinden boşanan Stanbury'nin yeni beyaz atlı prensi de tanıdık bir isim. Real Madrid'de jübile yapan eski ünlü futbolcu Sergio Carrallo. Çiçeği burnunda aşıklar, geçen hafta St. Tropez'e yaptıkları seyahatin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıp aşklarını ilan ettiler. Ne diyelim; ex gelinimize mutluluklar…