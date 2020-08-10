1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın Hollandalı Watze De Vries'ten olan, 22 yaşındaki tescilli güzel kızı Tara De Vries de beyaz atlı prensini bulmuş meğer! Hem de neredeyse bir yıl önce! Tara'nın beyaz atlı prensi de tanıdık bir isim. Explorer yatlarının Türkiye'deki öncü mimarı Rıza Tansu ile boşandığı eşi Şehnaz Vardar'ın büyük oğulları Hasan Tansu. Karda yürüyüp izini belli etmeyen ve uzun süre ilişkilerini saklamaya başaran aşıkların mutlu-mesut bir ilişkisi olduğunu öğrendim. Birçok yarışta derecesi olan ralli pilotu Hasan ile Tara, bir arkadaş ortamında tanışmış. Bu arada anneleri Özlem Kaymaz ile Şehnaz Vardar'ın da arkadaş olduğunu öğrendim. Yani annelerden onaylı bir aşk yaşıyorlar. Umarım mutlulukları daim olur.







MAÇAKIZI'NDA MÜTEVAZI DÜĞÜN

Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Adnan Polat'ın müzmin bekar oğulları damat oldu! Şubat'ta nişanlandığı Vanilla Rococo'nun sahibi, pasta şefi Claudia Roditi ile cumartesi günü Villa Maçakızı'nda vuslata erdi. Pandemi nedeniyle Temmuz başında yapmayı planladıkları düğünlerini erteleyen çift, sadece yakın dost ve akrabalarının katıldığı mütevazı bir düğünle gelin-güvey oldu. Umarım bir yastıkta kocarlar.







KIZIYLA KEYİF YAPTI

Temmuz başında hizmete açtığı 'modern köy' projesi Bodrum Loft ile adından çok söz ettiren Hamdi Akın, aylardır Bodrum'da. Hamdi Bey, hafta sonu küçük kızı Zeynep'le görüntülendi. Cennet Koyu'nda demirli Push adlı muhteşem teknede önce müzik dinleyen baba-kız, ardından kano yaparak koyu turladılar. Ortaya da bu renkli kareler çıktı.







KANKALARI YANINDA YOKTU

Yağmur Ünal, Maya Portakal Bitargil ve Melisa von Faber-Castell'in Miami'de yaşayan kankaları Joyce Goldenberg'in ikinciye hamile olduğunu Mart'ta yazmıştım. Başarılı ve güzel iç mimar Joyce Hanım'ın 5 Ağustos'ta kızını kucağını aldığını da müjdeleyeyim. Kankaları, çok istemelerine rağmen pandemi nedeniyle Joyce Hanım'ın 26 Mart'ta Mimai'deki babyshower'ına gidememiş, en azından doğumda yanında olabilmeyi temenni etmişlerdi. Ama maalesef onu da başaramadılar! Bu arada Joyce Hanım'ın eşi Dani Goldenberg, 5 yaşındaki oğullarının ardından bir de kız babası olduğu için mutluluktan havalara uçuyormuş.



