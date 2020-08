2006'da evlendiği eşi Bülent Çavuşoğlu'nun kendisini Ajda Pekkan'la aldattığını kanıtlayıp boşanan Tuğçe Eyilik, tekrar telli duvaklı gelin oluyor! Eşini Ajda Pekkan'a kaptıran Tuğçe Hanım'ın Ankara'nın efsane iş adamlarından Hasan Vardar'ın inşaatçı oğlu Ekrem Vardar ile aşk yaşadığını da ilk bu köşede okumuştunuz.



Tuğçe Hanım ile Ekrem Bey'in 4 yıllık mutlu ilişkilerini resmiyete dökmeye karar verdiklerini de ilk ben müjdelemiş olayım. Çifte kumrular evlenmeye karar verince; Tuğçe Hanım'ın babası Yılmaz Eyilik, örf ve adetlerimize uygun olarak kız isteme merasiminin yapılmasını istemiş. Ekrem Bey de, üç gün önce çiçek ve çikolatasını alıp aile büyükleriyle birlikte Eyilik Ailesi'nin Bodrum'daki evine kız istemeye gitmiş. Vardar Ailesi, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Tuğçe Hanım'ı babasından istemiş, Yılmaz Bey de kızını verince nişan yüzüklerini takmışlar.



Süperstar Ajda Pekkan ile kendisinden 22 yaş küçük iş insanı Bülent Çavuşoğlu'nın 8 yıllık ilişkisi, Şubat ayında bitmişti.



Bu arada aceleci aşıklar, izdivaçları için de çok beklemeyecek. 28 Ağustos'ta, yakın dostları Sinan Şahinbaş'ın Bodrum'daki evinde sade bir düğünle gelin-güvey olacaklar. Umarım bir yastıkta kocarlar.



İSTANBUL'A TATİLE GELDİLER

Londra'da yaşayan finans uzmanı Cem Habib, 16 yıl önce Çırağan Sarayı'nda evlendiği üç çocuğunun annesi Caroline Stanbury'den Ekim'de boşanmıştı. 'Ladies of London' dizisiyle yurt dışında hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Stanbury'nin aşk orucunu kendisinden 18 yaş küçük İspanyol futbolcu Sergio Carrallo ile bozduğunu yazmıştım. Halen bekar gezen Cem Bey ise, kızı Yasmin ve ikizleri Aaron ve Zack ile İstanbul'da tatilde. Cem Bey, her fırsatta çocuklarını İstanbul'a tatile getiriyor.



Daniel'in 18. yaşını kutladılar

Eski Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, 18 yaşına basan Nager Sendromu hastası oğlu Daniel de Vries için Bodrum'da doğum günü partisi düzenledi. Dostları, oğlunun bu mutlu gününde kendisini yalnız bırakmadı. Dostlarının desteğinden çok mutlu olan Kaymaz, "Ailem adına, tüm güzel dileklere, yanımızda ve gönlümüzde olanlara binlerce teşekkür ve şükür" sözleriyle duygularını dile getirdi. 10 yılın ardından bu yıl yine büyük ameliyatlar geçiren oğlu için de, "Demir adam seneye pastasını kedi üfleyecek, benim inancım tam" dedi. Umarım Danile'e yeni yaşı sağlık ve mutluluk getirir.