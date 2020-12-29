Pandemi olmasaydı sosyete bugünlerde yolda olacaktı! Kimi Uludağ, Kartalkaya, Palandöken'e, kimi Bodrum'a, Alaçatı'ya, kimi Alpler'deki kayak merkezlerine, kimi ABD ve Avrupa'nın ünlü şehirlerine, kimi de Dubai, Maldivler gibi sıcak yerlere gidecekti. Ancak bu yılbaşında mecburen 'evde kal'acaklar. Aileleri, sevgilileri veya dostlarıyla gözde yerlerde, şaşalı yılbaşı partilerinin yerini evde çekirdek aileyle yapılacak kutlamalar alacak. Peki sosyete evde yılbaşını nasıl geçirecek? İşte ünlü isimlerin evdeki yılbaşı programları…



Nazlı Kayı

"Hiçbir programımız yok maalesef. Normal, sıradan bir gün gibi geçer diye düşünüyorum."



Fatoş Altınbaş

"2021'e İstanbul'da evimizde gireceğiz. Kızlarımla birlikte klasik bir yeni yıl kutlaması olacak."



Zeynep Yılmaz

"Planımız, her sene olduğu gibi bu yeni yılı da evimizde karşılamak, TV izleyip, soframızda yemek yemek ve tombala oynamak. 2021'i, 2020 gibi izole geçirmemeyi diliyorum."



Mine Kalpakçıoğlu

"Ailemizle güzel bir yılbaşı yemeği yiyip, ardından kutu oyunları oynamayı planlıyoruz. Bir an önce sağlıklı bir dünyada yine sağlıkla hür yaşayabilelim; sevdiklerimizi istediğimiz zaman görebilelim."

Elif Dürüst

"Ailem ve çok yakın birkaç arkadaşımla birlikte evde olacağım."



Aslı Şen

"Yeni yılda hep birlikte olmak aile geleneğimiz. Masamı özenle dekore etmeyi planlıyorum. Ailece hazırlayacağımız yemeklerle şık bir sunum yapacağım. Menünün başrolünde ise özel tarifli bir hindi bizi bekliyor olacak."



Şebnem Çapa

Yeni yıl akşamı Celal, oğlum Emre ve gelinim Miray, bizim evde beraber olacağız. Aile içi ufak bir buluşma olacak."



Kaya Demirer

İş hayatına atıldıktan sonra, yeni yılı ilk kez evde karşılayacağını söyleyen TURYİD Başkanı ve Frankie'nin patronu Kaya Demirer, sadece İstanbul'daki mi yoksa Bodrum'daki evde mi, onun kararını verememiş.



Gül Gölge

"Yeni yıla ailemle birlikte evde gireceğiz. Beraber soframızı kurar güzel bir yemek yeriz. Tombala oynamak hâlâ çocukların hoşuna gidiyor. Tombala oynarız, güne uygun şarkılarla dans ederiz."



Feryal Gülman

"Yeni yıla evde merhaba diyeceğiz. Çocukluğumuzun yılbaşları gibi bir gece geçireceğiz diye düşünüyorum. Keyifli bir yemek, tombala, minik aile."



Etel Baler

"Bir yere gitmeyeceğiz. Yeni yılı evde çocuklarla birlikte kutlayacağız. Oğullarımla eğlenerek evin sıcak atmosferinde 2020'yi uğurlayacağız."