Ünlülerin 2021'den beklentileri 'kadına şiddet sona ersin'



Pandeminin etkisinde yeni bir yıla girdik ve yeni yıldan hepimizin birçok dileği var. Kendimiz için olduğu kadar toplumumuz, ülkemiz ve dünyamız için de dileklerde bulunuyoruz. Ben de ünlü isimlere, kendileri için değil ama insanlık için 2021 dileklerini sordum. İşte cevapları…





Buse Terim Bahçekapılı

"Her şeyden önce şifa bekleyen herkesin buna en kolay şekilde ulaşmasını dilerim. Hemen ardından ise kız çocuklarının eşit eğitim haklarına sahip olduğu, şiddetin her türlüsünün yok olduğu, kaynaklarımızın tükenmemesi için bilincin arttığı yılların başlangıcı olmasını dilerim..."



Ayşegül Dinçkök

"Maalesef kadına şiddet, hayvanlara eziyet ve katliam belki de her zamankinden daha çok. Birlikte çalıştığım dostlarımla bu konularda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Fakat çoğu kişi bunu görmemek, duymamak için her şeyi yapıyor. Sağlığın her şeyden önde geldiği bir dönemdeyiz, sağlıkla gelsin yeni yıl."



Başak Dizer Tatlıtuğ

"Bütün SMA hastası çocukların hemen iyileşip sağlığına kavuşması, ailelerinin huzura ermesi ve bundan sonrası için de devletimiz tarafından bu hastalığın tüm ilaçlarının temin edilebiliyor olması en büyük dileğim."



Tanem Sivar Dirvana

"Dileğim, özellikle son dokuz aydır aklımda olan sağlık çalışanları için olur. Çok yıprandılar, çok yoruldular. Sevdiklerini gönüllerince göremiyorlar. Korkuyorlar ve en kötüsü bir bilinmezlik içindeler. Onlar için bir sevgi, şefkat ve destek seferberliği hayal ediyorum."



Zeynep Mutlu

"Yeni yıldan dileğim başta çocuklara, hayvanlara, kadınlara olan şiddetin sonlanması. Bunun için gerek eğitim alanında gerekse psikolojik olarak ne gerekiyorsa yapılmalı."



Harika Güral

"Kadınların hayatları canice ellerinden alınıyor. Bunun için aile içinde erkeklerin eğitilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi, cinsiyet eşitliği konusunda devletin sürdürülebilir politikalarının olması, mahkemede bu konuda cezai indirimden vazgeçilmesi hayati önem taşıyor."



Banu Çarmıklı

"Yeni yıl dileklerimden biri, kadına yönelik şiddet konusunda daha fazla farkındalık yaratılması. Çünkü meselenin ne kadar vahim olduğu ortada. Geleceğe fiziken ve ruhen sağlıklı, saygılı bir gençlik bırakmak dileğiyle..."



Feryal Gülman

"Yeni yılda insana veya hayvana uygulanan şiddet konusunda farkındalığın artacağına inanıyorum. Ama bahsettiğim şiddet sadece fiziksel değil, psikolojik, maddi, manevi… Her yönüyle şiddeti anlamak, değerlendirmek ve bilinçlenmek gerek."