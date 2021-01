2004'te Çırağan Sarayı'nda, Diana Kruger'ın şahitliğinde evlenen Cem Habib ile Caroline Stanbury'nin 16 yıllık evliliğinin bittiğini de, Stanbury'nin İspanyol futbolcu Sergio Carrallo ile yeni bir aşka yelken açtığını da ilk benden öğrenmiştiniz. 'Ladies of London' dizisiyle yurt dışında hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan ex gelinimizle ilgili şimdi de müjdeli bir haberim var! Stanbury, boşandıktan sekiz ay sonra flört etmeye başladığı kendisinden 18 yaş küçük Sergio Carrallo'dan romantik bir evlilik teklifi aldı! Evet, yanlış okumadınız… Sergio Carrallo, tatil için gittikleri Nepal Himalayalar'da, 5 bin 400 metre yükseklikte diz çöküp Caroline Stanbury'e evlenme teklif etti. Sevgilisinin evlilik teklifini kabul eden Stanbury, bu mutlu anları 495 bin takipçisiyle paylaştı. Beş aylık flörtün ardından nişanlanan hızlı çift, evlilik için de arayı çok açmaz diye düşünüyorum. Umarım hep mutlu olurlar…



EX GELİN HIZLI ÇIKTI!

Londra'da yaşayan finans uzmanı Cem Habib ile Caroline Stanbury, boşanmadan üç ay önce 2019 yazında, çocukları Yasmin, Aaron ve Zack ile İstanbul ve Bodrum'da tatil yapmıştı.



Şimdi de zatürre oldu

Yazdan bu yana Taha Tatlıcı ile mutlu bir ilişkisi olan Rezzan Benardete, geçen yıl çektiğini ömrü hayatında çekmemiştir herhâlde! Geçen hafta sosyete kulislerinde, tam iki kez koronavirüse yakalanan ikisinde de üstesinden gelmeyi başaran Rezzan Hanım'ın üçüncü kez bu illet virüsün pençesine düştüğü yolunda haberler dolaşmaya başlamıştı. Şaşırıp araştırınca Rezzan Hanım'ın yine evde yatak döşek yattığını öğrendim. Allah'tan Rezzan Hanım üçüncü kez koronaya yakalanmamış ama bu kez de zatürre olmuş. 2020'de aşkı bulan Rezzan Hanım'a, 2021 de sağlık getirir inşallah.



PANDEMİYE AYAK UYDURDU

Madonna, Kate Winslet, Kate Moss, Beyonce, Rihanna gibi ünlü yıldızların vazgeçilmez mücevher markası Bee Goddess'in yaratıcısı Ece Şirin de pandemiye ayak uydurdu! Covid- 19'un hızla yayılması ve bu yüzden birçok yasaklamanın gelmesi nedeniyle, mağazalarını ziyaret edemeyen müşterilerine 'Özel Mücevher Danışmanlığı' hizmeti vermeye başladı. Kişiye özel tasarımlar ile çok daha kişisel bir müşteri deneyimi yaşatmayı arzulayan Ece Şirin, isteyen müşterisi ile görüntülü konuşarak veya Zoom üzerinden iletişime geçip tasarımlarını buluşturuyor.



Tedbiri elden bırakmıyor

ABD'nin en prestijli sekiz üniversitesinden biri olan Brown'da sanat ve sanat tarihi bölümünde öğenim gören, merhum Mustafa Koç ile Caroline Koç'un küçük kızı Aylin Koç (19), pandemi yüzünden okuluna gidemedi. İstanbul'dan derslerine online katılan Aylin'i, Akmerkez'de köpeği için alışveriş yaparken gördüm. Aylin, alışveriş merkezinde bulunan petshop'a girip köpeğinin oynaması için yapay kemik ve bir de tasma aldı. Maskesini takan ve sosyal mesafe kurallarına azami dikkat eden Aylin Koç, hızlıca alışverişini tamamlayıp AVM'den ayrıldı.