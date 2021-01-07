Babası Ahmet Nazif Zorlu'nun muhalefetine rağmen Serdar Cümbüş ile evlenen Şule Cümbüş'ün boşanma arifesinde olduğunu yazmıştım. Ailesini karşısına alıp pek çok zorluğa göğüs gererek evlenen ve Ekim 2010'da oğlu Ali'yi, Şubat 2015'te de Ömer'i kucağına alan Şule Hanım'ın evliliğini kurtarmasını temenni etmiştim ama maalesef bunun imkansız olduğu konuşuluyor.



Çünkü çiftin arasındaki sorunlar çözülecek gibi değilmiş. Hatta en son Serdar Cümbüş'ün işlerinin kötüye gitmesinden dolayı alacaklıların kapıya dayanması Şule Hanım'ı çileden çıkarmış. Şule Hanım, bunları yaşamamak için çocuklarını da alıp Kandilli'deki evini terk etmiş ve baba evine dönmüş. Baba evi dediysem, Ahmet Nazif Zorlu'nun sahibi olduğu Zorlu Center'ın rezidans bölümündeki evlerden birine yerleşmiş. Kendine burada yeni bir yuva kuran Şule Hanım'a, komşusu olan anne ve babası, bu süreçte büyük destek oluyormuş. Çifte yakın kaynaklar, bu evliliğin başladığı gibi 'zorlu' biteceğini iddia ediyor. Umarım oğulları Ali ve Ömer'in hatırına kavgasız dövüşsüz boşanmayı başarırlar.



Annesine online parti hazırladı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı, 4 Ocak'ta 49 yaşına bastı. Sevgilisi Ferhat Ferhangil'in ses getiren organizasyonları ile yeni yaşını kutlamaya alışık olan Sevil Hanım'ın bu yılki doğum günü pandemiye kurban gitti diye düşünüyordum! Ancak öğrendim ki; sevgilisi değil ama bu kez kızı unutulmaz bir kutlama organize etmiş. Sevil Hanım'ın Eran Tapan'dan olan kızı Melisa Tapan, annesinin kurduğu S Uluslararası Binicilik Merkezi'nde, annesi için mumlarla süslü bir masa kurdurmuş ve bir de müzik grubu getirtmiş. Bütün bu hazırlıklar, evinde olan annesine canlı yayın yapmak içinmiş. Online doğum gününe bağlanan Sevil Hanım, bu sürpriz karşısında çok mutlu olmuş.



İkinci kızları dünyaya geldi

Nisan 2016'da Kıbrıs'ta evlenen Doruk-Tuğana Kaya çifti, mutlu evliliklerini, 15 Ekim 2019'da New York'ta doğan kızları Alara ile süslemişti. İkinci bebek için ellerini çabuk tuttuklarını ilk bu köşeden öğrendiğiniz Kaya çifti, ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Tuğana Hanım, önceki gün Maslak Acıbadem'de Larisa adını verdikleri bebeğini dünyaya getirdi. Pandemide doğum yapacağı için biraz tedirgin olan Tuğana Hanım'ın da, kızları Larisa'nın da sağlık durumu gayet iyiymiş. İkinci kez kız babası olan Doruk Bey'in de mutluluktan ayakları yere basmıyormuş.