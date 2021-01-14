14 Nisan 2018'deki düğünlerinden 34 gün önce nişanlısı Mina Başaran'ı uçak kazasında kaybeden Murat Gezer'in 2.5 yıllık yasına son verdiğini yazmıştım. Aşk acısını kalbine gömüp sosyetenin sevilen çifti Hakan-Banu Çarmıklı'nın kızları Nazlı Çarmıklı ile flört etmeyen başlayan Murat Gezer'in sevgilisiyle birlikte çekilmiş ilk karesini de önceki gün sizinle paylaşmıştım.



Dün Murat Gezer'in Instagram sayfasına bakarken önemli bir güncelleme yaptığı dikkatimi çekti! Murat Gezer, merhum nişanlısı Mina Başaran'ın Instagram hesabındaki fotoğraflarının biri hariç hepsini silmiş. Siz ne düşünürsünüz bilmem ama ben Gezer'in yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. Evet, çok acı bir olay yaşadı, nişanlısını kaybetti ama hayat da devam ediyor. Nazlı Çarmıklı, ne kadar anlayışlı olsa da, Murat Bey'in ona karşı sorumlulukları var. Yine de; altında, "Kalbim seninle Masum Meleğim" yazdığı fotoğrafının halen hesabında duruyor olması bence çok anlamlı.



17 günde ne yaşandı acaba?



Demet Şener, 4 Mart 2019'da İbrahim Kutluay'dan resmen boşanmış, 21 Haziran'da da Cenk Küpeli ile evlenmişti. 19 ay sonra dün anlaşmalı olarak tek celsede boşandılar. Demet Şener ile eşi Cenk Küpeli'nin evliliklerinde sorun olduğu dedikodusunu duymuş ve doğrusunu öğrenmek için 27 Aralık'ta Demet Şener'i aramıştım. Dedikoduları kesin bir dille yalanlayan Demet Hanım, "Evliliğimizde sorun yok, çok mutluyuz" demişti. Dün, boşandıklarını öğrenince iki şeyi düşündüm. Ya 17 gün önceki konuşmamızda Demet Şener "Mutluyum" diyerek yalan söyledi, ya da 17 günde boşanacak kadar büyük bir olay yaşadılar! Demet Hanım, hangisi doğru?



Ünsal'a kız kardeş geliyor



Kasım ayında, Ekim 2014'te altı aylıkken dünyaya gelen Kaan- Nazlı Sert çiftinin oğulları Ünsal'a kardeş geleceğini müjdelemiştim. Haziran 2013'te Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen ve ikinci kez anne-baba olmak isteyen çiftin bu kez gönüllerinden bir kız geçtiğini duyuyordum. Öğrendim ki, Allah gönüllerine göre vermiş… Hamileliğinde beşinci ayı geride bırakan Nazlı Hanım, bu kez bir kız bebek dünyaya getirecekmiş. Kız bebek müjdesi, iki tarafın ailesini de çok mutlu etmiş. Umarım Nazlı Hanım da, kızları da sağlıkla kurtulur.



Boğaz'ı bıraktılar ormana gittiler



Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Emine Özilhan'ın kızları Türkan Tacir ile İpek Özkan da, sosyetenin spor tutkunu isimleri arasında yer alıyor. Pandemi döneminde yetkililerin 'evde kal' çağrısına uyan ve evden pek dışarı çıkmayan kardeşleri sadece Boğaz hattında yürüyüş yaparlarken görürdüm. Boğaz hattı kalabalıklaşınca kardeşler adres değiştirdi. Artık çok sakin olan Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yapıyorlar. Spordan daha önemli olan pandemiye karşı tedbirli olmak; onlar da bunu yapıyor, bravo…