Ünlü model Tülin Şahin'in mahkemelik olduğu 'sözde eşi' Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile arasındaki sular durulmuyor! Noronha, mahkemeye başvurarak, "Tülin Şahin, bana kızımız Siena Leyla'yı göstermiyor" diyerek dava açmıştı. Bunun üzerine mahkeme, Noronha'nın her ayın ilk 7 günü, annesi Tülin Şahin'in evinde kızını görmesine izin vermişti.



Bu süreçten sonra aralarında suların durulduğunu düşünmüştüm ama maalesef öyle olmamış. Şimdi de Şahin'i, kızının babası tarafından kaçırılma korkusu sarmış. Yakın dostlarıyla bu korkusunu paylaşan Şahin, Noronha'nın eve kızını görmeye geldiğinde şüpheli davranışlarına şahit olduğunu söylemiş. Noronha, en son gelip gittiğinde de evdeki kameraların yönünün değiştirildiğini fark edince iyice korkmaya başlamış. Şimdi kızını yanından ayırmamaya, işi olmadığı sürece evden çıkmamaya özen gösteriyormuş. Umarım Tülin Şahin, yüzlerce örneği olan, babaların çocuklarını alıp memleketlerine kaçırdıkları bir hikayenin mağduru olmaz.



SATICI'DAN İYİ HABER



Bodrum'da geçirdiği talihsiz kazanın ardından yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Oğuz Satıcı ile ilgili bu kez güzel haberim var. Golf

arabasından düşen; kafatası kemiği kırılan ve beyin kanaması geçiren Oğuz Satıcı, tedaviye cevap vermiş. Dün sabah uyandırılan ve durumu yavaş yavaş iyiye giden Satıcı, ağızdan beslenmeye başlamış. Hastane kapısında nöbet tutan kızları Diba ve Mina, bu güzel gelişmeyle umutlanmış ve rahatlamış. Ben henüz 56 yaşında olan Oğuz Satıcı'nın sağ salim hastaneden çıkacağına ve Allah'ın onu kızlarına ve sevenlerine bağışlayacağına inanıyorum.



ALİŞAN'IN ALİ'Sİ GİTTİ!



Ünlü spiker Sonay Dikkaya, şarkıcı Ufuk Yıldırım'la evliliğinden dünyaya gelen otizmli oğlu Şan'ın daha iyi eğitim alabilmesi için, kariyerini bırakıp beş yıl önce Orlando'ya yerleşmişti. Annelik destanı yazdığı söylenen Dikkaya, geçen yıl aşkı da bulmuş, ABD'de kamyonda yemek satan Ali adlı bir Türkle flört etmeye başlamıştı. Dikkaya, oğluyla da çok iyi anlaşan sevgilisini, "Hayatımın en anlamlı üç harflileri Ali+Şan=Alişan" notuyla sosyal medyada paylaşmıştı. Ancak öğrendim ki, Alişan'ın 'Ali'si gitmiş. Mutluluğu kısa süren ve Ali'sinden ayrılan Dikkaya, Şan'ıyla birlikte hayatına devam ediyormuş.



SAHİPSİZ TAYA KOL KANAT GERDİ



Derin Mermerci gibi 50 tane daha gerçek hayvansever olsa, sokakta yardım bekleyen hayvan kalmayacak! Sokak hayvanları için maddi-manevi

desteğini esirgemeyen Mermerci, aylar önce ormanda yaralı olarak bulunan tayı bile sahiplenmiş. Taya kendi adını verip tedavisini yaptıran Mermerci, ona bir de güvenli bir yuva bulmuş. Derin'i, Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği'ne emanet etmiş. Adaşının fotoğrafını, "Derin bugün arkadaşlarıyla mutlu mesut koşup oynuyor" notuyla paylaşan Mermerci'yi, bu davranışlarından ötürü ne kadar takdir etsek az. Hadi siz de bir hayvan evlat edinin…