Feryal Gülman da 'öncesi ve sonrası' akımına uydu. Boşanmaya çalıştığı Kemal Gülman'dan olan oğlu Aslan Gülman, yakın dostu Monik İpekel, İpekel'in kızı Reyhan İpekel ve onun kızı Yasmin Gülman ile 20 yıl önce çektirdikleri pozun aynısını verip sosyal medyada paylaştı.



Birçok kişi için bu sadece 'öncesi ve sonrası' pozu olabilir ama ben öncesi fotoğrafta mutluluk, sonrasında ise hüsran görüyorum! Ayrıca Gülman erkeklerinin eşlerine neler çektirdiğini, eşlerin hukuk mücadelesini ve tazminat davalarını görüyorum! Önce bilmeyenler için söyleyeyim; Reyhan İpekel, Feryal Gülman'ın eski gelini! Reyhan Hanım, 1993'te Kemal Gülman'ın oğlu Lemi Gülman ile evlenmiş, 2007'de de ayrılmıştı. Boşanma davası sürerken, Lemi Bey'in Ece Özbek ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.



Dava 2012'de bitmiş, mahkeme Lemi Gülman'ın 1.5 milyon lira tazminat vermesine hükmetmişti. Ancak bir üst mahkemeye başvuran Reyhan Hanım, 5 yılın sonunda 14 milyon lira daha almayı başarmıştı. Şimdi eski geliniyle aynı kaderi yaşayan Feryal Hanım da 1992'de evlendiği Kemal Gülman'a 2013'te aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açmış ve 200 milyon lira tazminat istemişti. Yıllardır süren dava iki kez Yargıtay'dan döndü. Feryal Hanım istediği tazminatta ısrarlı, bakalım eski gelini gibi istediğini alabilecek mi?



EVLERE SERVİS MODASI BAŞLIYOR!



Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarımıza önlük ve tulum, hastanelere çarşaf, pike ve yastık kılıfı dikip gönderen dünyaca ünlü modacımız Aslı Filinta bu kez müşterileri için harika bir girişimde bulunmuş. Müşterilerinin sağlığını düşünen Filinta, mobil showroom'u hayata geçirmiş. Neler istediğinizi söyleyip randevu aldığınızda ekiple birlikte mobil showroom kapınıza kadar gelecek.



Üstelik ozon ile temizlenip havalandırılmış olarak... Önümüzdeki ay İstanbul ve Ankara'da hizmete başlayacak mobil showroom uygulaması, Yazın Ege ve Akdeniz kıyılarında da hizmet verecekmiş. Aslı Filinta'nın aklına sağlık.



TATİLDEN GELDİ İŞBAŞI YAPTI



Pandemi nedeniyle geçen yıl yurt dışına çıkamayan Eda Taşpınar, Ocak sonu Meksika'nın yolunu tutmuştu. Bir süre Mexico City'de kalan Taşpınar, ardından dünyaca ünlü tatil beldesi Tulum'a geçmişti. Tulum'da deniz ve güneşin tadını çıkaran Taşpınar'ın iki aylık Meksika tatili sonunda bitti. Geçen hafta İstanbul'a dönen Taşpınar, "Biraz da iş" deyip hemen çalışmaya başladı.



Ayağının tozuyla Antalya'daki bir kozmetik fuarına katılan Taşpınar, kendi adıyla ürettiği kozmetik ürünlerini pazarladı. Nisan ayını da işleriyle ilgilenerek geçirecek olan Taşpınar, sonra kaldığı yerden tatile devam edecek. Bakalım bu kez tatil adresi neresi olacak…



İTİBAR KAZANDIRMAYA DEVAM



2015 yılından bu yana Marketing Türkiye ile Akademetre'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen 'The ONE Awards'ın sonuçları açıklandı. 12 ilde yapılan İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü araştırması sonucunda, 53 kategoride itibarını artıranlar 'Yılın En İtibarlı Markaları' ödülünü aldı.



Ünal Uzun'un kurucusu olduğu Lobby İletişim de, Yılın En İtibar Kazandıran PR Ajansı ödülünün sahibi oldu. Bu yıl yedinci kez verilen bu ödülü dördüncü kez kazanan Uzun'u ve ekibini tebrik ediyorum.