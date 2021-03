Eski milli basketbolcumuz Kerem Gönlüm, İngiliz çocuklara basketbol öğretiyor. 2010 Basketbol Dünya Kupası'nda final oynayan 12 Dev Adam'dan biri olan ve 23 yıllık kariyerinin ardından geçen yıl basketbolu bırakan Kerem Gönlüm, Londra'ya yerleşmişti.



Eşi Elif Gönlüm, çocukları Keremcan ve Kerem Alp ile, 2017 yılında 650 bin Pound'a (Bugünkü kurla 7 milyon 384 bin lira) aldığı Londra'daki evde yeni bir yaşam kuran Kerem Gönlüm, orada da basketboldan kopamamış. 42 yaşına kadar basketbol oynayan Kerem Gönlüm'ün Londra'da, KG12 markasıyla basketbol akademisi açtığını öğrendim. Gönlüm, akademisinde, 8-18 yaş arası çocuklara basketbolu öğretiyormuş.



Duyduğuma göre öğrencilerinin yarısı Londra'da yaşayan Türklerin çocukları, yarısı da İngiliz çocuklarmış. Çok tecrübeli ve hırslı bir sporcu olan Kerem Gönlüm, Londra'daki akademisinde yetiştirdiği çocuklardan Türk veya İngiliz milli takımına oyuncu gönderirse hiç şaşırmam.



AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Haluk-Suzan Sabancı Dinçer çifti, Temmuz'da Covid-19 salgınında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'ye gitmişlerdi. Dinçer çiftinin ölüme meydan okumalarının nedeni, New York'ta çalışan kızları Ceyda Dinçer ve Harvard'da eğitim gören oğulları Haluk Akay Dinçer'i görmek istemeleriydi. Ancak herkes, salgında sınıfta kalan Amerika'dan kaçıp sağlık sisteminin çok iyi olduğu Türkiye'ye gelirken, onlar bir türlü İstanbul'a dönmemişti.



Artık ne olduysa sonunda Haluk-Suzan Sabancı Dinçer çifti de yurda döndü. Suzan Hanım'ı önceki gün Bebek'te gördüm. Bir süre yürüyüş yapan Suzan Hanım daha sonra arkadaşlarıyla buluşup hasret giderdi.



ARTIK YÜZÜ GÜLÜYOR!

Şimdilerde Akfen Holding'in patronu Hamdi Akın'dan mutlusu yok! Biliyorsunuz; TİM eski Başkanı Oğuz Satıcı, talihsiz bir şekilde 11 Mart'ta kendisinin kullandığı golf arabasından düşüp beyin kanaması geçirmiş, uzun süre yoğun bakımda kalmıştı.



Bu süreçte vicdan azabı ile ölüp ölüp dirilen Akın, her gün hastane kapısında Satıcı'dan gelecek müjdeli haberi beklemişti.



Oğuz Satıcı, 16 günün ardından sağlığına kavuşup pazar günü taburcu olunca, derin bir oh çekmişti. Hamdi Akın'ın, yakın arkadaşı Oğuz Satıcı'nın iyileşmesiyle ne kadar mutlu olduğunu anlamak için bu fotoğrafa bakmak yeterli!



'ESKİ YER'E YENİ ADRES!

Deniz mahsulleri tutkunlarına müjde! Kendine has özel mezeleri ve deniz mahsulleri ile lezzet tutkunlarının Bodrum'da müdavimi olduğu Eski Yer, Yalıkavak'tan sonra Yeniköy'deki yeni adresinde misafirlerini ağırlamaya başladı.



Yeniköy'deki yeni mekanda da şevketi bostandan ahtapota tüm ürünler yerinden temin ediliyor. Hafta sonu gidip deneyimledik, gerçekten her şey harikaydı. Restoranın bilinen lezzetleri arasındaki ızgara baby kalamarı hararetle tavsiye ederim. Gerçek anlamıyla bir Ege Balıkçısı deneyimi yaşamak istiyorsanız, aklınızda bulunsun…