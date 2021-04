Mustafa Sandal'ın eski eşi Sırp şarkıcı Emina Jahovic, son zamanlarda, ülkesinden gelen bir çocuğu mutlu etmek için uğraşıyor. Kendisi de anne olan Jahoviç, lösemi hastası Balse adlı Sırp çocukla yakından ilgileniyor.



Jahoviç, İstanbul'da tedavi gören Balse'yi biraz olsun mutlu etmek ve moral vermek için önceki gün bütün gününü onunla geçirdi. Balsi'yi gezdirip her istediğini yerine getirmeye çalışan Jahovic, "Çok akıllı, güçlü ve cesur bir kalbe sahip olan minik Balse ile müthiş bir gün geçirdik. Her şeyin iyi olacağını biliyoruz, ondan dolayı çok mutluyuz" dedi. Jahovic'in Balse'ye müthiş bir moral verdiği ve motive ettiği kesin. Umarım Balse tez zamanda sağlığına kavuşur Balse'nin annesine de İstanbul'da her türlü desteği veren Emina Jahovic'in yüreğine sağlık…



'DOSTLARLA HER YER GÜZEL

Celal Çapa, Covid- 19 salgınının Türkiye'deki ilk vakasının tespit edildiği geçen yıl Mart ayında, "Biz Türküz, bize bir şey olmaz" diyerek koronavirüse kafa tutmuş eşi Şebnem Çapa ile Uzak Doğu'ya tatile gitmişti. Çok şükür; şanslarına virüs kapmadan yurda dönmüşlerdi. Aylardır evde oturan ve çok sıkıldığını söyleyen Celal Çapa, sonunda tatile çıktı.



Çapa'nın hayalinin Uzak Doğu olduğuna eminim ama gerçeği Çanakkale oldu! Çanakkale'ye yakın dostları Osman- Zeynep Çarmıklı ve çiftin kızı-damadı Selin- Uzay Kozak ile giden Çapa çifti, "Dostlarla her yer güzel" dedi.



AYVALIK'TA İYİLİK PEŞİNDE KOŞTU

Yardım işlerinde hep ön saflarda yer alan Alev Komili'den yine örnek bir davranış. Alev Hanım, 4 Nisan'da koşulacak İstanbul Yarı Maratonu'nu, Toplum Gönüllüsü gençlere destek olmak için sanal olarak koştu.



Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın (TOG) İyilik Peşinde Koş kampanyasına katılan Alev Hanım, önceki gün Ayvalık'ta tam 10 km. koşup vakfa bağış toplamaya başladı. Bu kampanya ile vakfa 40 bin lira bağış toplamayı amaçlayan Alev Hanım, iki günde hedefinin yüzde 80'ine ulaştı. Haydi siz de iyilik peşinde koşanlara destek olun ki TOG Gönüllüsü gençler de iyilik projelerini gerçekleştirebilsin.



YAZIN DÜĞÜN VAR

Cengiz-Demet Sabancı Çetindoğan çiftinin ilk göz ağrıları Pırıl Çetindoğan'ın 28 Ocak'ta başı bağlanmıştı. Önceki yaz flört ettiklerini bu köşeden öğrendiğiniz erkek arkadaşı Kaan Kokuludağ ile aile arasında gerçekleşen minik bir törenle sözlenmişti.



Aile şirketleri Arkem Kimya'da finans müdürü olarak çalışan Kaan Kokuludağ ile biriktirdiği parasıyla herkesten habersiz kendi moda markasını kurup iş hayatına atılan Pırıl Çetindoğan'ın arayı açmadan bu yaz evlenmeye karar verdiklerini öğrendim. Tam tarih belirlemeseler de hazırlıklar başlamış. Umarım bir ömür mutlu olurlar.