Gelin olacağı müjdesini 23 Kasım'da verdiğim, usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ ile ilgili yine bir müjdeli haberim var… Geçen yıl Mart'ta flört etmeye başladığı beyaz atlı prensi Kaan Demirağ ile 5 Şubat'ta görkemli bir düğünle hayatını birleştiren yeni gelin Aslışah Hanım hamile! Evet, yanlış okumadınız…



Demirağ çiftinin bebeklerinin cinsiyetini de söyleyeyim. Büyük torunu Neslişah Düzyatan'dan Emir Aras adında bir erkek ve Alara adında bir kız torunu olan Hülya Koçyiğit'e bir erkek torun daha geliyor. Umarım Aslışah Hanım da, bebekleri de sağlıkla kurtulur.



ADANA'DA DİJİTAL KARNAVAL BAŞLADI



2013'ten bu yana baharın gelişini kutlamak için düzenlenen ve ülkemizin en büyük etkinliği unvanına sahip olan 'Nisan'da Adana'da- Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' dün başladı. Karnaval, pandemi önlemleri çerçevesinde bu yıl #Karnaval-Online adıyla dijital olarak düzenleniyor.



Karnavalın fikir önderi ve Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Pandemiye rağmen ünlü konuklar ve sanatçıların da katılacağı yayınlar ile herkese karnaval ruhunu yaşatacağız. Birliktelik ruhumuza iyi gelecek, motivasyonumuz artacak" dedi. Böyle motivasyonlara ihtiyacımız var, umarım sağlıklı ve renkli bir karnaval olur.



BUGÜN MAVİ GİYİNİN



Nisan ayı tüm dünyada otizm farkındalık ayı olarak kutlanıyor, 2 Nisan ise Dünya Otizm Günü. Bugün her 54 çocuktan 1'inde görülen ve gelişimsel bir farklılık olan otizmin tek çaresi erken tanı ve eğitim.



Ben de otizmli bireylerin toplumun bir parçası olduğunu hatırlatmak için, otizmin farkındalık rengi olan mavi tişörtümle fotoğraf çektirdim. Hadi siz de mavi renkte giyinip, çektireceğiniz fotoğrafınızı sosyal medyadan #otizmemaviisikyak etiketiyle paylaşın. 'Unutmayın; şans verilirse o da başarabilir…



SABANCI ÇİFTİ YAKALANDI

Önceki gün açıklanan 39 bin 302 vaka sayısı ile Covid-19 pandemisinin maalesef en kara günlerini yaşıyoruz. Son günlerde yine pek çok tanıdık ismin, bu illet virüsün pençesine düştüğünü duyuyorum. Mart ortasında babası Ali Rıza Çelikoğlu'nu kaybeden EPOS 7 Derneği Başkanı, başarılı tasarımcı Arzu Sabancı'nın şimdi de koronavirüs belasıyla boğuştuğunu öğrendim.



Bu arada eşi Ömer Sabancı da, koronavirüs illetinden nasibini almış. Artık kim kime bulaştırdı bilmiyorum ama ikisinin de hastalığı hafif atlatan şanslılardan olduklarını söylediler.