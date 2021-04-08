Dünya dalış rekortmeni milli sporcumuz Şahika Ercümen, yaptığı sporla da olsa gerek suya ve çevreye çok duyarlıdır. "Spora başladığım ilk günden beri en büyük derdim, suya ne katabilirim, gezegenimizi nasıl koruyabilirim oldu" diyen Ercümen'i, bu duyarlılığı yüzünden Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye'deki 'Sudaki Yaşam Savunucusu' seçti.



Geçen yaz bu unvanı aldıktan sonra birçok projede yer alan Ercümen, bu kez bir moda markasıyla işbirliğine gitti. Koton ile birlikte 'Suya Saygı' adıyla su temalı bir koleksiyon hazırladı. Organik pamuktan, pet şişelerden dönüştürülmüş kumaşlardan ve balık pullarından elde edilen elyaflarla üretilen ürünlerden oluşan koleksiyon için Ercümen, "Benim UNDP'nin verdiği sudaki yaşam savunuculuğumu çok iyi anlatan, sürdürülebilirlik kavramını 360 derece yerine getiren bir koleksiyon oldu" dedi. Pandemiyle birlikte iyice artan sürdürülebilir modada artık Şahika Ercümen de var, başarılar diliyorum.



YATÇILAR İÇİN ÜÇÜNCÜ KİTAP

Yatçılık kültürünün gelişimi ve yatçıların yaşadıklarından gözlemlerini esprili bir dille paylaşan Emir Kunt, üçüncü kitabını okurlarıyla buluşturdu. Yatçılık dergilerinde yayınlanan yazılarıyla da fenomen haline gelen Emir Kunt'un, Beyaz Türk Yatçıları ve Armatore'den sonra, Dalgalı Sohbetler serisinin üçüncü ve son kitabı olan Meltemi de gülümseyerek okuyacağınıza ve bilmediğiniz pek çok şeyi öğreneceğinize eminim.



Denizciliğe olan aşkı çocukluğunun ilk yıllarında, babasının teknesinde başlayan Emir Kunt, gelecek nesillere iyi veya kötü tecrübelerinden bir şeyler aktarabilmek için elinden geleni yapmış.



ANNESİYLE ANILARINI SANATLA ANLATTI

Kadın ve popüler kültür üzerine yaptığı işlerle tanınan ressam Kezban Arca Batıbeki, yeni bir sergi hazırlığı içinde. Batıbeki, bu kez oyuncu annesi Nurhan Nur'dan ilham almış.



Annesiyle olan anılarını, tuval resim, foto-kolaj, enstalasyon, kısa film gibi birçok sanat alanıyla dile getiren sanatçı, sergisine "Senin Annen Bir Melekti Yavrum" adını vermiş. Yeni sergisini 6 Mayıs'ta Merdiven Art Space'de açacak olan Kezban Hanım, bu sergisinin kendisi için çok anlamlı ve özel olduğunu söyledi.



KOZMETİK İŞİNİ SEVDİ

Önceki yıl ev aksesuarı markası kuran ve kısa sürede markasıyla adından söz ettiren iş insanı Meltem Demir, bu yılın başında kozmetik sektörüne de el atmıştı. Amerika'da 12 yıldır kullanılan ve gözaltı torbalarını yok ettiği iddiasındaki kremi, Türkiye'de geliştiren Demir, kozmetik işini çok sevmiş anlaşılan.



Çünkü şampuandan selülit kremine, kirpik serumuna kadar birçok yeni ürün çıkarmış. Yeni ürünlerinden dolayı çok heyecanlı olduğunu söyleyen Meltem Hanım, kozmetik işinde gözünü yukarılara dikmiş gibi görünüyor.