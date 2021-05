Demet Şener ile Cenk Küpeli, hayattan beklentilerinin farklı olduğuna karar verdiklerini açıklayarak ocak ayında 19 aylık evliliklerini tek celsede bitirmişti.



"Hayatımın en güzel hediyesi" dediği Cenk Küpeli ile bebek sahibi olmaya karar verdiklerini söyleyen Demet Şener'den bebek müjdesi beklerken, gelen sürpriz boşanma haberi benim gibi herkesi şaşırtmıştı! Ancak beni asıl şaşırtan; ex çiftin tekrar evlenecekleri yolundaki dedikodular oldu. Dostça ayrıldıklarını biliyordum ama Cenk Küpeli'nin geçen hafta Demet Şener'in Nişantaşı'ndaki ofisine gitmesi ve Boğaz'da birlikte görülmeleri, bana da "Acaba mı?" diye düşündürttü. Doğrusunu ilk ağızdan öğrenmek için Demet Hanım'ı aradım. "Evet, görüşüyoruz ama tekrar evlenmek gibi bir planımız yok. Belki tekrar bir araya gelebiliriz ama şu an o bile söz konusu değil" dedi. Dedikoduculara duyurulur…



BEDAVAYA EŞİNE JEST YAPTI!

YA-SA Holding Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Sabancı ile eşi Pınar Sabancı, 17 gün eve kapanmak istemedi ve New York'a tatile gitti. Sabancı çifti, önceki gün oradaki dünyaca ünlü Central Park'ta yürüyüşteydi. Pınar Hanım, yürüyüş sırasında bir uyanıklık yaptı! Parkta bulunan yaklaşık 9 bin banktan birini 10 bin dolara satın alıp üzerine isminizi yazdırabiliyorsunuz.



Pınar Hanım da bir bank alıp eşi İlhan Bey'e hediye etti! Ancak Pınar Hanım eşine bu jesti, para ile değil photoshop'la yaptı! Bir banktaki ismin üzerini çizip eşinin ismini yazan Pınar Hanım, "Aşkım sana Central Park'ta bank satın aldım" diyerek bu espriyi sosyal medyada paylaştı.



65'LİK DAMAT 5 AYDA BOŞANIYOR!

Ünlü estetik cerrah Serdar Eren'in 65 yaşında sessiz sedasız ikinci kez damat olduğunu ilk bu köşede okumuştunuz. İlk eşi Sema Eren'den olan oğlu Bora Eren'i evlendirdiği 2005 yılında, yasak aşk yaşadığı Suna Genceren'den de bir kızı olan Serdar Bey; kite surf yaparken tanıştığı Burcu İlhan ile ekim ayında Akyaka'daki yazlığında evlenmişti. Ancak 65 yaşında yaptığı bu evlilik Serdar Bey'e mutluluk getirmedi!



Daha cicim aylarında kavga etmeye başlayınca evlerini ayırdıklarını, hatta Serdar Bey'in boşanmak için mahkemeye başvurduğunu öğrendim. Anlaşılan Serdar Bey'in aşktan yana şansı yok!



YENİ SEZONU SÜRPRİZLERLE AÇTI

İstanbul'da konuklarını sanatla buluşturmasıyla ön plana çıkan Arts Hotel, iki yaz önce Bodrum Yalıkavak'ta bir şube açmıştı. Mavi bayraklı Tilkicik Koyu'nda bulunan, havuzlu ve teraslı odaları ile adından söz ettiren Arts Hotel, yeni sezonu yeniliklerle açmış.



Pandemiye karşı tüm önlemleri alan otel, dünyaca ünlü spa ve wellness zinciri Spa Soul'u bünyesine katmış. Tatilde arınmak ve fitleşmek isterseniz aklınızda olsun.