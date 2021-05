Ülkemizde Nisan ayında pik yapan koronavirüs vakaları, hükümetin aldığı tedbirler sayesinde ciddi oranda gerilese de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Hatta aşınızı olsanız bile tedbirli davranmaya devam etmelisiniz.



Çünkü bu illet, aşısını olanlara da bulaşabiliyor. İşte bunun en son örneği… Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'nin, iki doz aşısını olmasına rağmen koronavirüse yakalandığını öğrendim. Yaklaşık bir ay Amerika'da kalan, yurda dönüp Göcek'te tekne sezonunu açan Çiğdem Hanım'ın en son yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmış. Çiğdem Hanım, yakınları tarafından Amerikan Hastanesi'ne yatırılmış.



Çok ciddi bir belirti hissetmese de tedbir amaçlı olarak hastanede gözlem altına alınan 82 yaşındaki Çiğdem Hanım, maalesef koronavirüsü çalışanlarına da bulaştırmış. Aşısını olduğu için muhtemelen fazla sorun yaşamadan bu illetten kurtulacak olan Çiğdem Simavi'ye acil şifalar diliyorum.



Sizlere de aman dikkat diyorum; aşınızı olsanız ve hastalığınızı hafif atlatacağınızı bilseniz bile yakınlarınıza bulaştırabileceğinizi unutmayın.



SABANCI'NINKİ ŞAKA ONLARINKİ GERÇEK!



Eşi İlhan Sabancı ile New York'a tatile giden Pınar Sabancı'nın yaptığı espriden bahsetmiştim önceki gün! Pınar Hanım, Central Park'ta 10 bin dolara satılan ve üzerine isminizi yazdırabildiğiniz banklardan birindeki ismi, photoshop'la silip eşinin ismini yazmıştı. Pınar Hanım'ın yaptığı şakaydı tabii ama Türk bir ailenin Central Park'ta gerçekten bir bankının olduğunu öğrendim.



Alexandre Home'un kurucu ortağı Begüm Işıküstün, 10 bin dolar verip Central Park'ta bir bank satın almış ve üstüne, kendisinin, eşi Murat Bey'in ve çocukları Raif, Kaan ve Sinan'ın isimleri yazdırmış. Işıküstün ailesi, her New York seyahatinde parka gidip kendi banklarında oturmanın keyfini yaşıyormuş!



MARMARİS'TEKİ İŞ İLAÇ GİBİ GELMİŞ!



Çukurcuma'daki mağazası ve dekore ettiği evlerin güzelliğiyle adından söz ettiren Doğan Çakıt (nam-ı diğer Dodo), Marmaris'teki Grand Yazıcı Club Turban Termal'in de dekorasyonuna el atmış.



Yazıcı Otelleri'nin ortağı Efsun Yazıcı'nın da yakın arkadaşı olan Dodo'nun bir taşla iki kuş vurduğunu öğrendim. Kemik romatizması ve cildinde sorunlar olduğunu söyleyen Dodo, otelin dekorasyonu için kaldığı 2 hafta boyunca, her gün otelin kaplıcasına girip termal tedaviyle tüm sorunlarından kurtulmuş. Yani bu iş Dodo'ya ilaç gibi gelmiş!