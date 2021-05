Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile eşi İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, çoğu sosyetik ismin aksine, 17 günlük tam kapanma sürecini İstanbul'daki evlerinde geçirmeyi tercih etmiş. Tatillerde genelde Bodrum Cennet Koyu'ndaki yazlıklarına giden Eczacıbaşı çifti, art arda kucaklarına aldıkları torunlarından uzak kalmak istememiş sanırım! Muhabir arkadaşım Soner Gömleksiz, Bülent-Oya Eczacıbaşı çiftini Bebek'te görüntülemiş.



Yanlarında, Nisan başında kendilerine ikinci torun mutluluğu yaşatan kızları Esra Eczacıbaşı Coşkun da varmış. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağında, evcil hayvan gezdirmenin serbest olması dolayısıyla ellerinde köpekleriyle sahilde dolaşan Eczacıbaşı çifti yasayı çiğnememiş tabii ama kızları Esra Hanım için aynı şeyi söyleyemeyeceğim! Bu yüzden olsa gerek; Bülent Bey çok kızmış, bağırıp çağırıp fotoğraflarının silinmesini istemiş! Şimdiye kadar sesini bile yükselttiğini duymadığım Bülent Bey, geçen hafta annesi yaşındaki kadını yumruklayan Selim Hamamcıoğlu gibi beni çok şaşırttı! Bu pandemi herkesin huyunu suyunu değiştirdi. Bir an evvel şu illetten kurtulsak da herkes normale dönse!!!



GURURLANDIRAN FOTOĞRAF

STFA Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Taşkent'in Mine Kalpakçıoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kaan Taşkent, İsviçre'de okuduğu liseden mezun oldu. Mutluluktan ayakları yere basmayan Mine Hanım, okul başkanı olan ve mezuniyet töreni kapanış konuşmasını yapan oğlu Kaan'ın fotoğrafını, "Yolun açık olsun aslanım" notuyla paylaştı.



Bu arada Sezai Taşkent'in de, oğlu Kaan gibi İsviçre'deki Aiglon College'den mezun olduğunu öğrendim. Ancak Kaan, üniversite tercihini babası gibi Londra Üniversitesi'nden (UCL) yana kullanmamış; onun tercihi, Washington'daki Georgetown olmuş. Tüm öğrencilerin yolu açık olsun.



İKİZLER DE BODRUM'DA

Pandemi nedeniyle sezonu uzayan Bodrum, bu yaz küçük İstanbul olacak diye boşuna söylemiyorum! Özellikle Cennet Koyu'ndaki Mandarin Oriental, bu yaz en çok İstanbul markasını barındıracak adres olacak gibi gözüküyor. Cem Mirap'ın Lucca'sı, Murat Pilevneli'nin Pilevneli Gallery'si, Nedret Taciroğlu'nun Nedo By Nedret Taciroğlu markasının ardından,



Hollywood ünlülerini neredeyse tekellerine alan modacı ikizler Raisa ve Vanessa Sason'un da otelde butik açacağını öğrendim. Anlaşılan İstanbul'un elitleri, Bodrum'daki tatilde, yemeiçme konusunda olduğu gibi alışverişte de pek yabancılık çekmeyecek.