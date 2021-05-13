Pandemi şartlarından dolayı maalesef buruk bir bayram geçiriyoruz. Ama buna rağmen umudumuz var, bu günler de geçecek ve tekrar eski günlerdeki gibi bayramlarımızı kutlayacağız. Bayram dileklerini sorduğum, cemiyet hayatının ünlü isimleri de aynı umudu taşıyor. İşte "Sevdiklerimizden ayrı geçireceğimiz son bayram olsun" diyen ünlü isimlerin bayram dilekleri…

ZEYNEP YILMAZ: Öyle bir bayram olsun ki… Yeşil mikropların insanlığa saldırmadığı, Filistin'de kırmızı kanların akmadığı, insanın insanı öldürmediği, çocukların sokaklarda rahatça oyunlar oynadığı, kadınların şiddet görmediği, benim çocukluğumdaki gibi rengarenk bir bayram yaşayabilse benim çocuklarım da...

AHU AYSAL: Dünyanın en güzel memleketi olan Türkiye'mde yaşayan bütün insanlara önce sağlık diliyorum. Çünkü gördük ki, sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Onun için aklımızı koruyalım; sağlıklı olmak için de ne lazımsa onu yapalım. Herkese sağlıklı-mutlu bayramlar…

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU: Normalleşmeyi, büyüklerimizin ellerini öpmeyi, çocukların bayramda birbirlerine kattıkları heyecanı, enerjiyi özledik.

İnşallah bir araya gelemediğimiz, dostlarımızı göremediğimiz bir bayram daha yaşamayız. Bayramın ülkemize sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum.



FERYAL GÜLMAN: Bu bayram sevdiklerimizden ayrı olsak da dostluğu, sevgiyi, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik duygumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz nice güzel bayramlarımız olsun.

ASLI ŞEN: Hepimizin tek yürek olmuşçasına ilk isteği, eminim en önce sağlık olacaktır. Daha sonra dünyada barış ve huzur diliyorum Allah'tan. Herkese gönülden sevgilerimi gönderiyorum.

SELMA TÜRKEŞ: Müslüman alemi için en önemli aylardan biri olan Ramazan'ı geride bırakarak Bayram'a kavuştuk. Dini bayramlarımızdaki güzel adetlerimizden olan, yetimler, fakirler, garipler ve çocukların sevindirilmesi, yardıma muhtaç kimselere yardım ellerinin uzatılması, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla bayrama herkesin sevinç içinde girmesi, bayramı daha anlamlı yapıyor. Herkesin sevinçli, sağlıklı, mutluluk içinde bir bayram geçirmesini temenni ediyorum.

NİLÜFER BULUT: Bu salgın sürecinde insanlık olarak zor bir sınavdan geçiyoruz.

Sevdiklerimizle bir arada olmanın kıymetini anladığımız, hayatın güzelliklerini yeniden keşfettiğimiz bir dönemi tecrübe ederken; bütün bunları kendinde barındıran Ramazan Bayramı'nda ailemizle, büyüklerimizle ve yakınlarımızla yan yana olamamanın burukluğunu daha güçlü hissediyoruz. Ancak, bu salgın döneminde dahi milletçe bayram coşkusunu yaşamayı başardığımızı görmekten çok mutluyum.

Kucaklaşacağımız bayramların yakın olduğuna inanıyor; başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum.

DİLEK HANİF: Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Savaşların bittiği, çocukların ölmediği, insanlık suçlarının son bulduğu; barış, sağlık ve huzur içinde yaşayabileceğimiz nice bayramlar diliyorum.

