Covid-19 pandemisi nedeniyle çok kapı dışarı çıkamayan İstanbul'un elitleri, buldukları her tatil fırsatını değerlendiriyor. Genelde 19 Mayıs tatilinde açtıkları tekne sezonunu, bu yıl 23 Nisan'a çeken sosyetik isimler, 17 günlük tam kapanma öncesinde de rotayı Ege koylarına çevirmişti. Bedri Rahmi, Panço ve Sarsala gibi popüler koylarda yoğunlaşan ünlüler bayram tatilini de denizle iç içe geçiriyor.







Geçtiğimiz yazdan bu yana flört eden ancak uzun süredir ortalarda gözükmeyen çifte kumrular Rezzan Benardete ile Taha Tatlıcı, Nisan ortasında koronavirüse yakalanıp atlatmayı başaran Kaya Ersu ile sevgilisi Ebru Yücebaşoğlu, genelde tatillerini teknelerinde geçiren Erkut Soyak ile hayat arkadaşı Ayşe San, bayramı teknelerinde geçiren ünlüler arasında yer alıyor. Bu arada şimdiye kadar birlikte oldukları iddialarını hep yalanlayan Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün de, D Maris'in önüne demirledikleri teknelerinde bayramı birlikte geçirdiklerini duydum. Bakalım aşklarını inkar etmeye devam edecekler mi?







DAVRAN KARDEŞLER YAZA HAZIR

İstanbul'un eller havaya mekanlarının en popülerlerinden olan Ortaköy'deki Melanj da Alaçatı yolcusu. Çeşme Unique'in içinde Madeo Klein'in olduğu yerde konuşlanacak olan başarılı işletmeci Mehmet Davran'ın yönetimindeki Melanj Alaçatı'da bu yaz bol sürprizli isimler sahneye çıkacak. Haziran ayının ilk haftasında kaplarını aralayacak olan Melanj'ın vazgeçilmezi tabii ki Mert Davran olacak. Ayla Çelik de aşk dolu şarkılarını bu yaz burada söyleyecek. Mehmet ve Mert Davran kardeşler, her yaz olduğu gibi bu yaz da Alaçatı'daki gece kuşlarına unutulmaz saatler yaşatacak gibi gözüküyor.







GÜLMAN'I DA HACK'LEDİLER!

Son dönemde sanal alemde kol gezen ve ünlülere musallat olan hackerlar'ın hedefindeki son isim Feryal Gülman oldu. Gülman'ın Instagram hesabı hack'lenerek takipçilerine bir banka hesabına para yatırmaları için çağrıda bulunuldu. Artık alıştığımız için, bu paylaşımın dolandırıcılar tarafından yapıldığını herkes anladı tabii ama "geçmiş olsun" demek için aradığım ve karakoldan çıkan Feryal Gülman, bakalım hesabını tez zamanda geri alabilecek mi? Çünkü yakın bir arkadaşım, birkaç kez para bile ödemesine rağmen haftalardır hesabını geri almayı başaramadı.







25 GÜN VİRÜSLE MÜCADELE ETTİ

Yıllardır yazın Bodrum'da, kışın Akmerkez'deki galerisinde sergiler düzenleyen Cengiz Karavan'ın da maalesef bu illet virüsün pençesine düştüğünü öğrendim! Üstelik semptom gösterdiğinde ihmal edip hastaneye gitmekte geciken Karavan, az kalsın bu ihmalkarlığını canıyla ödüyormuş! 25 gün boyunca hastanede yoğun bakımda ölümle pençeleşen Karavan, çok şükür virüsü yenmeyi başarmış. Bugün hastaneden taburcu olacağını öğrendiğim Cengiz Karavan'ın kasları eridiği için evde fizik tedavisine devam edilecekmiş. Bu illetin musallat olduğu herkese acil şifalar dilerim.