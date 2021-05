Ahu Aysal Kerimoğlu'nun 2006 yılında 55 milyon dolar harcayarak açtığı, geçen yıl işleri kötü giden eski eşi Ünal Aysal'ın kredi alabilmesi için devrettiği oteli Les Ottomans Aralık'ta icradan satılmıştı. Ahu Hanım, yıllardır ailesiyle tatil yaptığı Bodrum Gündoğan'da 3 dönüm arazi üzerinde kurulu yazlığını da satınca, dedikodu kazanları kaynamıştı! Ahu Hanım'ın maddi sıkıntı içinde olduğu, o yüzden yazlığını elden çıkardığı yazılıp çizilmişti. Külliyen yalanmış... Doğrusunu yine benden öğrenin: Bir kere maddi sıkıntı içinde olan Ahu Hanım değil, eski eşi Ünal Aysal.



Ahu Hanım, bu yaz Dozo Beach Club&Restaurant olarak işletilecek olan yazlığını, maddi sıkıntıda olduğu için değil, kızları istediği için satmış. Kaça sattığını da söyleyeyim; tam 6 milyon dolara. Bugünkü kurla yaklaşık 50 milyon 400 bin lira ediyor. Peki bu parayı ne yapmış biliyor musunuz? Bir kuruşuna bile dokunmadan kızları Ala Şirin ve Ceyla Kırklar'a paylaştırmış. Kızları 3'er milyon doları ne yapacak bilmiyorum ama Ahu Hanım, daha hayattayken kızlarına ciddi bir miras bırakmış.



KİTABI DÜNYADA SATIŞA ÇIKTI

Akademisyen ve Mevaris markasının kurucusu Fatoş Altınbaş, bugünlerde bambaşka bir heyecan yaşıyor. Çünkü büyük bir emekle hazırladığı Kapalıçarşı'nın Taşları–Stones of the Grand Bazaar adlı kitabının global edisyonu, Rizzoli Yayınları imzasıyla tüm dünyada satışa çıktı.



Fatoş Hanım kitabında, Kapalıçarşı'yı, mücevherat mesleğini ve mücevherci olan ailesinin hikayesini anlatıyor. Kitabının tanıtımı için Londra'da olan Fatoş Hanım, kitabının ve Burlington Arcade'deki mağazasının büyük ilgi gördüğünü söyledi. Mağazasında sık sık ünlü isimleri ve moda influencer'larını ağırlayan Fatoş Hanım, bir süre daha Londra'da kalacakmış.



EVLENECEK ÇİFTLERE ÇEYİZ DÜZECEKLER

Aksesuardan sofra takımlarına ve ev dekorasyonuna kadar pek çok ürünün satıldığı SırMaison'un patronları Rosella Karabacak ile Şirin Yalçın, Wedding Concierge hizmetine başladı.



Ortaklar, İstinyePark'taki mağazalarında, pandemi müsaade eder etmez evlilik planları yapacak çiftlerin çeyizlerini hazırlayacak. Wedding Concierge hizmetinin, çiftlerin telaşlı dönemlerine yardımcı olmak adına hayata geçirdikleri bir uygulama olduğunu belirten ortaklardan Şirin Yalçın, "Evlilik danışmanlarımızla çiftlerin işlerini kolaylaştıracağız" dedi.



YİNE ONLINE KUTLANACAK

Belgin Aksoy'un 2012 yılında yaratıp Türkiye'den dünyaya yaydığı Global Wellness Day (GWD) için geri sayım başladı. Her yıl Haziran ayının ikinci cumartesi günü milyonlarca insan tarafından kutlanan GWD, Covid-19 pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl ilk kez tüm dünyada online olarak kutlanmıştı.



Telefonda konuştuğum Belgin Hanım, ana temasını "Zihinsel Sağlımızı Korumak" olarak belirledikleri GWD'yi 12 Haziran'da yine online olarak kutlayacaklarını söyledi. Bu yıl 35 ülkeden katılacak, alanında uzman 65 konuşmacı, 12 saatlik ücretsiz canlı yayın yapacakmış: bilginize…