Pandemi krizini fırsata çeviren; Avrupa'da lider dünyada dördüncü sırada olan Türk Hava Yolları (THY), ABD'de tarifeli seferler düzenlediği uçuş noktalarına Newark'ı da ekledi. New Jersey eyaletinin en büyüğü ve New York'a en yakın şehirlerden olan Newark'a, THY'nin gerçekleştirdiği ilk uçuşunda ben de vardım.



NEW YORK'TA HAYAT DURMUŞ!

Covid-19 salgınında sınıfta kalan, yüksek aşılama sayesinde kendine gelmeye çalışan ABD'de, New York'ta konakladık. En son Ekim 2019'da gittiğim New York'un bu halini görünce gözlerime inanamadım! Karşılaştığım birkaç arkadaşım, şehirde hareketliliğin daha geçen hafta başladığını söyledi. Ona rağmen sokaklar bomboş. 5. Cadde'deki mağazaların neredeyse üçte biri kapalı. Otellerin çoğu açılmamış; açık olanlar ise sadece birkaç katında hizmet veriyor. Restoranlar ve kafeler açık alanlarında hizmet vermeye başlamış ama onlar da çok iş yapmıyor! 24 saat yaşayan New York'un o eski günlerine dönmesi, Eylül-Ekim'i bulur gibi gözüküyor.



TÖREN YAPILDI

İlk uçuş için Newark Havalimanı'nda hat açılış töreni düzenlendi. Açılış kurdelesini, THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün,



THY New York Müdürü Cenk Öcal ve Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür kesti. THY, ABD'deki 10'uncu uçuş rotası Newark'a, 13 Haziran'a kadar haftada 4, daha sonra haftanın her günü sefer düzenleyecek.



SİLİKONLARINI YENİLETMİŞ

Burnundan, karnından, göğüslerinden ve poposundan memnun olmayanların sayısı pandemide artmıştı! Öğrendim ki, 2003'te Olivier Reza ile evlenip New York'a gelin giden Ender Mermerci'nin ortanca kızı Yosun Reza da bu gruba dahil olmuş! Kapanmadan yenilenmiş olarak çıkmak isteyen Yosun Hanım, bıçak altına yatıp silikonlarını yeniletmiş.



2004'te oğlu Alexander Ata'yı, 2005'te Alegra Cemile'yi, 2012'de de Adrian'ı dünyaya getiren Yosun Hanım, ardından göğüslerine silikon taktırmıştı. 46 yaşına gelen Yosun Hanım, ilk yaptırdığı silikonları çıkarttırıp daha büyük silikonlar taktırmış.



KORKUSUZCA TATİL YAPACAK!

Pandemi nedeniyle geçen yıl yurtdışına çıkamayan Eda Taşpınar, sınırlar açılır açılmaz Meksika'ya gitmiş ve iki ay tatil yapmıştı. Ardından New York'ta giden Taşpınar bir aydır da orada tatil yapıyordu. Geçen yıl evinin çatısında güneşlenmek zorunda kalan ve o meşhur pozlarını bu kez New York'ta verip sosyal medyasından paylaşan Taşpınar ile dönüş uçağında karşılaştım.



Sohbet ederken, Eda Taşpınar'ın da aşı olmak için New York'a tatile gidenlerden olduğunu öğrendim. Pfizer-BioNTech aşısı olduğu söyleyen Taşpınar, bu yaz Covid-19 korkusu olmadan, rahat rahat tatil yapabilir artık.