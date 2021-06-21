Flört etmeye başladıklarını ilk bu köşeden öğrendiğiniz Nazlı Çarmıklı ile Murat Gezer, 4 Haziran'da Nazlı Çarmıklı'nın ailesinin Beylerbeyi'ndeki yalısının bahçesinde gerçekleşen törenle evlenmişti. Pandemi nedeniyle yurt dışına gidemeyecekleri için balayı programı yapmadıklarını söyleyen çift, geçen hafta rotalarını Bodrum'a çevirmişti.



Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al, çiçeği burnunda çiftin fotoğraflarını çekti. Yeni evliler, meraklı gözlerden uzak denize girmek için tekneleri ile Demirci Koyu'na gitti, ancak Ersin'in objektifinden kaçamadılar! Çiftin fotoğrafları, buram buram aşk kokuyor. Hele tekneyle dönüş yolunda, Nazlı Hanım'ın eşinin dizinde yattığı fotoğraf çok romantik doğrusu. Yakınları, birbirlerine çok yakıştırdıkları çiftin ne kadar mutlu olduğunu anlata anlata bitiremiyordu. İşte bu fotoğraflar da bunun bir ispatı. Murat-Nazlı Gezer çiftinin aşkı azalmaz, artar ve hep mutlu olurlar inşallah.



HERKESİ YANILTTILAR!

2010'da evlendiği Azer Polat'tan 2015'te boşanan Allan Hakko, geçen yıl ilk medyatik ilişkisini Burcu Esmersoy ile yaşamıştı. Ancak bu aşk altı ayda bitmişti. Allan Hakko, arayı çok açmadan oyuncu Merve Oflaz ile flört etmeye başlamıştı.



Sonradan başımıza hızlı bir çapkın kesilen Allan Hakko'nun, Merve Oflaz'la olan aşkının da uzun soluklu olmayacağı konusunda herkes hemfikirdi! Ancak herkesi yanılttılar. Aynı evde yaşayan ve çok mutlu oldukları konuşulan aşıklar, Bodrum'da tatilde. Sürekli can ciğer kuzu sarması kıvamında olan aşıklardan izdivaç haberi gelirse de hiç şaşırmam.



ÇOCUKSU KUTLAMA!

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu'nun eşi Berrin Zorlu, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü. Yakın arkadaşı Eda Güney'i, doğum gününü kutlamak için Ortaköy'deki Ruby'ye davet eden Berrin Hanım, sosyal medya hesabından önce, "İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın" notuyla arkadaşıyla birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı paylaştı.



Ardından da filtre yardımı ile yaptığı bu ikinci fotoğrafı... Fotoğrafın altına, 'İçimizdeki çocuk hiç büyümesin' notunu ekleyen Berrin Hanım'ın bu paylaşımına onlarca yorum geldi.