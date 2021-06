Bodrum'un dünyaca ünlü gediklilerinden biri olan ve neredeyse her yaz uğrayan Rus milyarder Roman Abramovich'in yine Bodrum'a gelmeye hazırlandığını duydum. Dünyanın en ünlü futbol kulüplerinden İngiliz Chelsea'nin de patronu olan Abramovich, genelde 163 metre uzunluğunda ve 1.2 milyar dolar değerindeki Eclipse isimli ultra lüks yatıyla demir attığı Bodrum'a bu kez havadan gelecek!



Özel uçağıyla Bodrum'a geleceğini öğrendiğim Abramovich, Cennet Koyu'ndaki dünyaca ünlü bir otelde kalacakmış. Otel, milyarder müşterisiyle ilgili bilgi vermiyor ama kulağıma gelenlere göre Abramovich, otelin bir katını kapatmış. Yatıyla geldiğinde birkaç gün Bodrum'da kalan Rus milyarder, demek ki bu kez Bodrum'da uzun süre tatil yapmayı planlıyor. Benim merak ettiğim; kaç kişiyle tatile geleceği... Otelin bir katını kapattığına göre ya sülalesiyle gelecek ya da misafir ağırlayacak!



NOBU İSTANBUL KAPILARINI AÇIYOR

Süzer Grubu, bu yılın başında ünlü oyuncu Robert De Niro'nun ortağı olduğu ve adını dünyaca ünlü şefi Nobu Matsuhisa'dan alan Nobu Restaurant'ı İstanbul'da açacaklarını müjdelemişti. İstanbul'a büyük bir heyecan katacak ve turizmi bir üst seviyeye taşıyacak olan restoranın açılış tarihi belli oldu. Nobu İstanbul, 1 Temmuz'da misafirlerini ağırlamaya başlayacak.



İki ayrı katta, 80 kişilik terası ve toplam 200 kişilik kapasitesiyle hizmet verecek Nobu'nun kurumsal şefi Hervé Courtot, Nobu klasiklerinin yanı sıra lokal detaylarla harmanlanmış yeni tatları da Nobu İstanbul menüsüne dahil etmiş. Damak tutkunlarının bilgisine…





YALANCI ŞEYMA DOĞRUSUNU İTİRAF ETTİ!

Merhum Erdal İnönü, "Doğruların er ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır" diye ne güzel söylemiş! Ay başında hamile olduğunu yazdığım Şeyma Subaşı, her zamanki gibi büyük laflar edip hamilelik haberimi yalanlamış,



bir de aklımızla alay edip sanki daha önce evlenmeden doğurmamış gibi "Evlenmeden olmaz" demişti! Hürriyet'in Kelebek eki de, Şeyma'nın bu yalancılığına çanak tutmuştu!



Önceki gün hamile olduğunu itiraf eden Şeyma, düğünlerini ise ertelediklerini açıkladı. Klasik Şeyma işte: Önce bebek, sonra nikah, sonra nafaka ve çocuğun velayeti babaya! Siz yine her zaman olduğu gibi doğrusunu benden öğrenin; yalancılara çanak tutanlardan değil!!!



MÜSTAKBEL DÜNÜRLER BODRUM'DA BULUŞTU!

12 yıllık eşi Cenk Eyüboğlu'ndan boşandıktan sonra Başar Kozanoğlu ile flört etmeye başlayan Alize Dinçkök'ün gelin olmaya hazırlandığını yazmıştım.



Bodrum Loft'ta kiraladıkları yazlıklarında tatil yapan aşıklara, önceki gün anneleri Sennur Çiftçi ile Neslihan Kozanoğlu da eklendi! Sanırım müstakbel dünürler; bu yaz evlenme planları yapan çocuklarının izdivacının detaylarını konuşmak için bir araya geldi. Gençlik yıllarında yarım kalan aşklarını şimdi yaşayan ve evlilikle taçlandırmak isteyen Alize Dinçkök ile Başar Kozanoğlu umarım bir ömür mutlu olur.