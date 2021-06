Mesleğinde 40 yılı geride bırakan ünlü DJ Salih Saka, bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor! Saka, "Bazılarımız yıllarca birlikte çaldık, ortaklık yaptık, rakip olduk" dediği 80'lerin ve 90'ların efsane DJ'lerini yaz boyunca her perşembe The Marmara Bodrum'da bir araya getirecek. Salih Saka'nın The Good Fellas (Sıkı Dostlar) adını verdiği etkinlik serisinde, Saka ile birlikte Engin Yelkenci, Niso Adato, Aydın Katırcıoğlu, Suat Ateşdağlı, Memo Garan, Cüneyt Kurt, Tarık Koray gibi 80'lerin ve 90'ların efsane gece kulüplerinde çalan efsane DJ'ler yer alacak.



Bodrum'un en güzel manzarasına sahip The Marmara'da, İstanbul gece hayatının en güzel anlarını tekrar yaşamak ve yaşatmak istediğini söyleyen Salih Saka, "Her perşembe sadece tatilciler için değil, kendimiz için de çalacağız" diyor. Ayşem Saraçoğlu ev sahipliğinde gerçekleşecek The Good Fellas geceleri 1 Temmuz'da Cüneyt Kurt ile start alacak.



TEKNEDE TAVLA KEYFİ

Mayıs ortasındaki bayram tatilini kızları Aslıgül ve Nazlı ile Göcek'te demirli teknesinde geçiren Beşiktaş Spor Kulübü eski başkanı Fikret Orman, mayıs sonunda da sevgilisi Tuğba Coşkun'u Miami'ye tatile götürmüştü.



Fikret Orman, Tuğba Coşkun'la tekne tatilinin startını da verdi. Hafta sonu tekneleriyle denize açılan aşıklar, Selimiye civarında objektiflere yakalandı. Teknede yalnız olmayan aşıklar, misafir ettikleri arkadaşları ile kahvaltı yapıp sonrasında da iddialı bir tavla turnuvasına tutuştular. Tavla turnuvasının kazananı ise Tuğba Coşkun oldu.



YENİ ADRESİNDE EĞLENCE BAŞLADI

Oryantalist dekoru, mistik eğlencesi ve enfes mönüsü ile bir döneme damgasını vuran Nomads, yeni adresinde tekrar kapılarını araladı. İstanbul'un en yenisi Sofitel Taksim'e taşınan Nomads'in açılışı için verilen davete; iş, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimler katıldı.



Sektörün deneyimli ismi Güven Karataş'ın yönetiminde işletilen Nomads, Doğu'yu Batı ile buluşturan konsepti ve mistik eğlence anlayışıyla farklı kültür ve tatlar arayanlar için alternatif olmaya devam ediyor. Eğlenmeyi özlediyseniz aklınızda bulunsun.



AŞIKLAR BULUŞTU

Bodrum'daki muhabir arkadaşım Ersin Al, önceki gün Maçakızı'nda ilginç bir fotoğraf çekmiş! Sosyeteden her yaştan birçok ünlü çift, bir arada keyif yapıyor. Bir masada, geçen yazdan bu yana flört eden Rezzan Benardete ve Taha Tatlıcı ile yedi yıldır flört eden ve aşkları uğruna eşlerinden boşanan Kaya Ersu ve Ebru Yücebaşoğlu sohbet ediyor.



Hemen önlerinde de yaklaşık bir yıllık flörtün ardından 31 Mart'ta nişanlanıp evlilik yolunda ilk adımı atan Tabanlıoğlu Mimarlık'ın yöneticilerinden Özdem Gürsel ile iş insanı Mehmet Yemeniciler var. Maçakızı'nda o gün aşıklar toplantısı vardı sanırım!