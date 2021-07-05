Sıkı durun; bu yazın ilk aşk bombasını patlatıyorum! Mart ayında 8 yıllık eşi Levent Veziroğlu'ndan ikinci kez boşanan ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, çok ara vermeden yeni bir aşka yelken açtı! Nur Hanım'ın yeni beyaz atlı prensi de tanıdık bir isim: Altın Portakallı yönetmen Emre Kavuk… 41 yaşındaki Nur Fettahoğlu ile kendisinden üç yaş küçük sevgilisi Emre Kavuk aşkının temelleri, Gökçeada'daki film setinde atılmış.



Emre Kavuk; Hande Doğandemir ile Yağız Can Konyalı'nın başrollerini paylaştığı ve çekimlerine 14 Haziran'da Gökçeada'da başlanan 'Daha İyi Bir Yarın' filminin yönetmeni. Nur Fettahoğlu da, bu filmin konuk oyuncularından biri. Çifte yakın kaynaklardan öğrendiğime göre, okuma provalarında yakınlaşmışlar. Çok geçmeden de bu yakınlaşma aşka dönüşmüş.



Nur Fettahoğlu, geçen ay eski eşi Levent Veziroğlu ve kızları Elisa Güzin ile birlikte Bodrum'da tatil yapmış ancak "Kendisi çocuğumun babası, çok iyi iki arkadaşız, başka bir durum olamaz" açıklamasında bulunmuştu. Neden böyle bir açıklama yaptığı şimdi daha iyi anlaşılıyor.



'GİZEM'Lİ AŞK EVLİLİĞE GİDİYOR!

2011 yılında ikinci kez evlendiği Hande Demir'den geçen yıl 10 Temmuz'da tekrar boşanan Erdinç Acar, marttan bu yana spiker Gizem Çetin ile aşk yaşıyor. Sadece kariyeri ile gündeme gelmek istediğinden başlarda bu beraberliğin gizli kalması için çok çaba sarf eden Gizem Çetin, Erdinç Acar'ın mayıs ayındaki doğum gününde bu kuralını bozmuştu.



Geçen hafta sevgilisi ile Alaçatı'ya tatile giden Çetin, bu kez de Erdinç Bey'in ağabeyi Erdal Acar ve eşi Kardelen Hanım ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Demek ki, Gizem Çetin aileye de girmiş. Bu aşk evliliğe giderse hiç şaşırmam.



BODRUM İÇİN BULUŞTULAR

Turizmci ve aynı zamanda Bodrum Luxury Plans şirketinin ortakları Deniz Ayaz Özer ve Nihan Gider geçmişte kalmış Bodrum tatlarını ve tasarımlarını yeniden hayata geçiriyor. Markaları altında, kişiye özel alışveriş, seyahat, rezervasyon gibi birçok butik hizmet veren ortaklar, Bodrum'da ilk davetlerini gerçekleştirdi.



Ortakların, Bodrum'un sevilen iş kadını Aytaç Çamyeli'nin villasında verdikleri davet, ünlüleri buluşturdu. Davetliler, Bodrum'un ünlü şefi Kuba'nın hazırladığı mönü eşliğinde güzel bir gün batımı geçirdi.



MODA TUTKUNLARI BİR ARAYA GELDİ

Pandeminin etkisiyle artık yaz-kış nüfusun yoğun olduğu bir lokasyon haline gelen Bodrum'a yatırımlar devam ediyor. Yaratıcı proje ve iş birliktelikleri ile moda dünyasına yön veren, dünyaca ünlü markaların gözde tasarımlarını sevenleriyle buluşturan Beymen de, bu yaz Bodrum'a dört farklı mağaza açtı. Mandarin Oriental'da kapılarını açan Beymen Resort için geçen hafta bir davet düzenlendi.



Beymen Grup CEO'su Elif Çapçı'nın ev sahipliğindeki davete, Bodrum'daki moda tutkunu tatilciler akın etti. DJ Yakuza'nın müzikleri ve Lucca'nın ikramları ile renklenen davet keyifli geçti