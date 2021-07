Geçen ayın sonunda doktor kontrollerini yaptırıp ilk aşısını da olan ünlü oyuncu Bade İşçil, hafta sonunda Malkoç Süalp'ten olan oğlu Azur'u da alıp Bodrum'a tatile gitti. Önceki gün bir beach'te görüntülenen anne-oğulun tatili ve denizi ne kadar özlediği belli oluyordu. Çünkü İşçil, oğluyla birlikte gün boyu beach'te kaldı ve günün çoğunu da denizde geçirdi.



Çok keyifli olduğu her halinden belli olan İşçil'in, denize atlama hareketleri ise herkesin dikkatini çekti. Balıklama, çivileme, bomba derken her türlü atlama stilini deneyen İşçil'e oğlu da eşlik etti. Enerjisiyle beach'tekilerin ilgi odağı olan 37 yaşındaki İşçil, fit vücuduyla da bakışları üzerine topladı. Demek ki, herkesin kilo aldığı pandemide formuna çok dikkat etmiş. Bu arada pandemi nedeniyle küçülmeye gittiğini ve ekonomik davrandığını söyleyen Bade İşçil, bakalım Bodrum'da kaç gün tatil yapacak. Malum; Bodrum'da uzun süreli tatil yapmak her babayiğidin harcı değil!



İLGİDEN BUNALMIŞ!

Ünlü oyuncu Mine Tugay da yaz sezonunu Bodrum'da açmıştı. Bu sezon herkesin dilinde olan MGallery The Bodrum Yalıkavak'a check-in yapan Tugay, hem tatilcilerin hem de gazetecilerin ilgi odağı olmuştu.



Otelde konaklayan bir arkadaşım, gördüğü aşırı ilgiden dolayı sabah erken saatlerde plaja inip yüzen Tugay'ın öğle saatlerinde ise hiç ortalarda görünmediğini söylemişti. Ancak öğrendim ki, güzel oyuncu ilgiden bunalmış ve üç günde otelden check-out yapmış! 42 yaşındaki Mine Tugay'ın bu ilgiye hâlâ alışamaması da ilginç tabii!



AİLE SAADETİ

Alize Dinçkök ve sevgilisi Başar Kozanoğlu, Bodrum Loft'ta sezonluk kiraladıkları yazlıklarında tatile devam ediyor. Aşıklara, Alize Hanım'ın Cenk Eyüboğlu ile evliliğinden olan kızı Burçak ve annesi Sernur Çiftçi de eşlik ediyor.



Alize Hanım ile Başar Bey, önceki gün Burçak ile kürek sörfü yaparken, Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al'ın objektifine yansımış. Bu arada; Sernur Çiftçi, önceki hafta yazlıkta müstakbel dünürü Neslihan Kozanoğlu'nu ağırlamış, çocuklarının düğün tarihini konuşmuşlardı. Ancak sağa sola sordum; halen kimseye davetiye gitmemiş! Anlaşılan düğün tarihine karar verememişler.



ADRES AYNI KONSEPT FARKLI

Pandemi nedeniyle uzun süre kapalı kalan Ağaoğlu Maslak 1453'ün popüler mekanlarından biri olan PM Balkabağa da, yasakların kalkmasıyla aybaşında kapılarını aralamıştı.



Mekanın sahipleri Eftelya- Ferruh Taşdemir çifti, mekanlarının açılışı şerefine bir davet verdi. Geçenlerde Nişantaşı'nda karşılaştığım Ferruh Taşdemir, menüsü, kokteyl barı, bahçesi ve eşsiz eğlencesiyle müdavimlerine hizmet veren mekanlarının konseptini yenilediklerini söyledi. Umarım mekanlar bir daha hiç kapanmaz…