Eşinden boşandıktan sonra yaklaşık beş yıl iş insanı Taha Tatlıcı ile aşk yaşayan ve geçen yıl da sürpriz bir şekilde ondan ayrılan dünyaca ünlü mimar Melkan Gürsel'in, geçen ay gönlünü siyahi bir Amerikalıya kaptırdığını yazmıştım. İşte bu da ispatı… Melkan Gürsel, Morris Reid adlı siyahi sevgilisiyle Bodrum'da ilk kez objektiflere yansıdı. Katıldıkları bir davette görüntülenen Melkan Hanım ile Morris Bey'in aşkı da böylece ifşa olmuş oldu.







Davette bulunan bir arkadaşım, Melkan Hanım'ın çok mutlu göründüğünü ve hatta sevgilisi Morris Bey'i bütün arkadaşlarıyla tanıştırdığını söyledi. Bodrum'da tanışan ve bir süredir de Bodrum'da birlikte tatil yapan Melkan Hanım ile Morris Bey'in ilişkisinin gelip geçici olmadığını düşünüyorum. Yoksa birlikte davetlere katılmaya başlayıp, sevgilisini arkadaşlarıyla tanıştırmazdı. Bu arada geçen yılki ayrılığın ardından aşk orucunu Rezzan Benardete ile bozan Taha Tatlıcı'nın da ilişkisi mutlu mesut devam ediyor. Böylece her ikisi de mutluluğu yakalamış oldu.







DOST İŞİ ÇANTA

Bodrum'daki moda tutkunu elitlerin son günlerdeki tek konusu, Elif Dürüst ile kardeşi Şirin Yalçın'ın plaj şıklıklarını tamamlayan çantaları… Üzerindeki yazıları bakıldığında kişiye özel olduğu belli olan çantaların tasarımcısı tam bir merak konusu oldu. Moda tutkunlarının merakını gidereyim; bu çantaların tasarımcısı bir modacı değil bir sanatçı. Adı da Ardan Özmenoğlu… Türk çağdaş resim ve enstalasyon sanatçısı Ardan Özmenoğlu, yakın arkadaşları olan Şirin Yalçın ve Elif Dürüst'e özel çantalar tasarlamış. Bu arada boşuna ünlü ressamın kapısını çalmayın, dostlarından başkasına çanta tasarlamıyormuş.







DUAYENLERDEN YENİ BİR MEKAN

Alaçatı'nın en yeni mekanlarından biri olan See Me, son günlerde herkesin dilinde. Daha açılalı bir ay bile olmadı ama Alaçatı'daki ünlülerin uğrak mekanı oldu. Bu ilgi boşuna değil tabii. Bir kere sahipleri, yeme-içme sektörünün duayenlerinden Raşit Karakuş ile Oğuz Kayhan. Müzik direktörlüğünü Uğurcan Kaya'nın yaptığı mekanın mutfağında ise şef Sercan Pehlivan var. Bu isimlere bir de mekanın konumu ve dekorasyonu eklenince başarı kaçınılmaz oluyor. Lokal ürünlerden oluşan lezzetleri ve özel kokteylleri de çok konuşulan See Me aklınızda olsun.







BODRUM'DA MODA BULUŞMASI

İstanbul'un elitlerinin neredeyse tam kadro göçtüğü Bodrum'da davetler hız kesmeden devam ediyor. En son dünyaca ünlü Türk plaj giyim markası Moeva, Mandarin Oriental Bodrum'da bir tanıtım daveti düzenledi. Bodrum'daki ünlü isimler davete akın etti. Davete ev sahipliği yapan Moeva kurucuları Yağmur-Damla Zırh ve Burcu Tanman, markalarının 2021 yaz koleksiyonunu tanıtırken konuklarına stil önerilerinde de bulundu. Hem sosyalleşen hem bedavaya danışmanlık alan hem de alışveriş yapma imkanı bulan davetlilerin keyfine diyecek yoktu doğrusu…