İstanbul'un elitlerinin neredeyse tam kadro göçtüğü Bodrum'da, geçen hafta da Şamdan Plus dostları Sirene Luxury Hotel Bodrum'da bir araya geldi. Pandemi nedeniyle görüşemeyen; iş, cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimleri bu davet sayesinde aylar sonra birbirleriyle hasret giderme imkanı buldu.







Sirene Luxury Hotel Bodrum'un muhteşem gün batımı manzarasındaki kokteylde sosyalleşen davetliler, daha sonra yemeğe geçti. Otelin Executive Chef'i Baykaner Gönen'in hazırladığı özel lezzetlerin servis edildiği yemekte ise sohbeti koyulaştırdılar.







Sibel Emek Jazz Quartet ve DJ Serhat Coşkun'un müzikleri de yemeğe eşlik etti. Çok keyifli bir ortamda geçen ve gece yarısı sona eren Sirene Luxury Hotel Bodrum'daki Şamdan Plus dostlarının yaz gecesi buluşması, uzun süre hafızalarda yer edecek güzellikteydi.







Özilhan Ailesi teknede buluştu

16 Temmuz'da mutlu evliliklerinin 10. yılını kutlayan Anadolu Holding'in veliahdı İzzet Özilhan ile güzel eşi Yasemin Hanım, kızları Emine ve Ela ile Bodrum Kaplankaya'daki evlerinde tatil yapıyor. İzzet Bey'in anne-babası Emine- Tuncay Özilhan çifti de Yalıkavak açıklarına demirledikleri teknelerinde yazı geçiriyor. Hafta sonu İzzet Bey, eşini ve çocuklarını alıp annebabasını ziyarete gitti. Gün boyu teknede ailece zaman geçirdiler. Akşamüstüne doğru da İzzet-Yasemin Özilhan çifti ve çocukları sürat teknelerine binip evlerine döndü. Emine Hanım, oğlunu, gelinini ve torunlarını el sallayarak uğurladı.